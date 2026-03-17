María Navarro propondrá este miércoles a las Cortes a Jorge Azcón como candidato a la presidencia de Aragón

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, propondrá a Jorge Azcón (PP) como candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón este miércoles. Lo hará en la primera Mesa de las Cortes de la legislatura, un nuevo paso en la organización política de la comunidad autónoma que acercará un poco más la constitución del nuevo Ejecutivo autonómico y el arranque oficioso del próximo curso político.

Navarro ha convocado para el próximo miércoles, 18 de marzo, la primera Mesa de las Cortes. La reunión con los otros miembros que se encargarán de gestionar la vida interna en La Aljafería. Sus dos compañeros de partido, Fernando Ledesma y Gerardo Oliván, en calidad de vicepresidente primero y secretario primario, y Fernando Sabés y Beatriz Sánchez, del PSOE, en calidad de vicepresidente segundo y secretaria segunda conformarán el reducido cónclave. La cita, un trámite en el comienzo de todas las legislaturas, servirá también para abordar asuntos de régimen interno y de organización del Parlamento.

El encuentro entre los cinco representantes servirá para constituir oficialmente los grupos y las agrupaciones parlamentarias. En esta ocasión serán seis, dos menos que en la pasada legislatura, por la salida de PAR y Podemos al no obtener representación en las elecciones del pasado 8 de febrero.

Jorge Azcón, del PP, será el único candidato propuesto porque, por los nuevos equilibrios de la Cámara autonómica, es el único con capacidad para formar Gobierno. Navarro, en una entrevista con este diario, desligó la composición de la Mesa de las Cortes y la vida del Parlamento autonómico de la negociación con Vox por la gobernabilidad de Aragón. Diversas fuentes del PP aseguraron a este diario que todas las conversaciones están siendo concentradas por Jorge Azcón, que ha asumido en primera persona la negociación con la ultraderecha. En el caso de Vox, la presencia del núcleo cercano a Santiago Abascal es evidente, con Montse Lluis, secretaria general adjunta y vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno y Coordinación Parlamentaria, y Kiko Méndez Monasterio, mano derecha de Abascal, asumiendo ese pulso negociador.