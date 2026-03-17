Nuevo accidente laboral en Aragón: muere un albañil atrapado en una plataforma elevadora en Calatorao

Nuevo accidente laboral en Aragón. Una persona ha fallecido este martes por la tarde en la localidad de Calatorao tras quedar atrapado entre una pared y la plataforma elevadora con la que estaba trabajando en una vivienda.

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han recibido el aviso a las 16.15 y hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos del parque de La Almunia que han llevado a cabo el rescate del albañil atrapado. También han participado efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios.

El fallecido es un hombre de unos 45 años de edad, natural de la localidad, que se encontraba trabajando en las obras de reforma de una casa en el propio pueblo. El alcalde, David Felipe, se ha mostrado consternado al conocer la noticia. "Es una situación muy trágica, especialmente para la familia", ha indicado. El hombre fallecido es autónomo y aunque en la actulidad vivía en Lumpiaque, todos sus lazos sociales y familiares están relacionados con Calatorao. "Lo conoce mucha gente y es complicado asumir algo así", destaca.

Este nuevo suceso se suma a las muertes del pasado mes de febrero cuando la estadística negra de los accidentes laborales en Aragón sumó tres fallecidos en tres días.

El primer accidente se produjo el 19 de febrero en Ballobar (Bajo Cinca). Un trabajador de 61 años, vecino del municipio turolense de Urrea de Gaén (Bajo Martín), empleado de la empresa Estructuras Metálicas Bayo SL y subcontratada por la constructora Hidalgo Navarro HINACO SL, falleció tras quedar atrapado mientras manejaba una grúa manipuladora telescópica en el montaje de una granja porcina. Se encontraba solo en el momento del siniestro. Fue evacuado en helicóptero al hospital de Lérida, donde murió ese mismo día. Estaba próximo a la jubilación.

El segundo accidente mortal se registró el 20 de febrero en la carretera N-330, en la variante entre Sabiñánigo y la salida hacia Francia. Un operario de asistencia en carretera perdió la vida tras ser atropellado mientras intervenía en un vehículo averiado. Las circunstancias exactas están siendo investigadas por la Inspección de Trabajo.

El último hasta ahora había sido el 21 de febero cuando un trabajador de Adif de unos 60 años falleció mientras se encontraba realizando labores de mantenimiento en el entorno de la estación del AVE de Calatayud.