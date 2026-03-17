PP y Vox se acusan mutuamente de "antidemocráticos" en Madrid

Mientras en Aragón tanto el presidente en funciones, Jorge Azcón (PP), insiste en la necesaria "discreción" de las negociaciones para que los pactos con Vox fructifiquen, y Vox en Aragón reclama a Génova que "deje de entorpecer" las negociaciones en las comunidades autónomas, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, han vuelto a protagonizar un cruce de reproches, precisamente, a cuenta de esos pactos que todavía no llegan.

Así, a través de una entrevista radiofónica, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha urgido este martes a Vox a cerrar acuerdos en Extremadura y Aragón antes del mes de abril y ha recalcado que no pueden "irse al mes de mayo sin una solución" en esas autonomías, donde el plazo antes de tener que repetir las elecciones acaba el 3 de mayo. Además, ha indicado que en esos pactos debe regir la "proporcionalidad" y la "estabilidad".

"Lo que sí le pedimos a Vox es que sea claro. Le pedimos que decida y no podemos irnos al mes de mayo sin una solución y, en mi opinión, no deberíamos de entrar en el mes de abril sin un acuerdo en Extremadura y en Aragón", ha asegurado, para añadir que también hay que "ampliar esos acuerdos a Castilla y León".

Feijóo ha indicado que debe haber "proporcionalidad" "en base a los resultados", que "es lo democrático". Eso sí, ha dicho que también debe haber "estabilidad" porque al gobierno "no se viene a estar cuando te interesa", "estar durante un tiempo" o "estar de forma interina o condicionada". "Se viene a gobernar, y se viene a tomar decisiones en función de los problemas reales y de los problemas sobrevenidos", ha apostillado.

El líder del PP ha incidido en que "si el PP tiene el doble de votos que tú y si el PP a veces tiene en alguna comunidad el triple de escaños que tú, es que es antidemocrático el imposibilitar que ese partido gobierne, sobre todo si tú eres una alternativa al sanchismo", ha dicho, para añadir que el planteamiento de Vox es "adolescente".

En este sentido, el jefe de la oposición ha pedido "leer bien los resultados de las urnas" y ha dicho que son "tan contundentes" que los puede leer cualquier persona "por mucha miopía política que tenga". A su entender, "un demócrata tiene que aceptar el resultado electoral".

Así, ha afirmado que necesitan que Vox "se vuelva a sentar para retomar esas negociaciones y para buscar desbloquear" los gobiernos de Extremadura y de Aragón, subrayando que en caso de la primera autonomía esas votaciones fueron el pasado 21 de diciembre. Sin embargo, en Aragón no consta que las negociaciones estén paradas.

En este punto, ha destacado que después de las elecciones de Extremadura Vox dijo al PP "claramente" que quería "la vicepresidencia y tres consejerías" mientas que "al poco tiempo" les dijeron que querían "hablar de acuerdos". Dicho esto, ha insistido en que Vox "tiene que decidir" y ha reconocido que este lunes "se abrió cierta esperanza" tras escuchar a Santiago Abascal decir que van a "cerrar los gobiernos en las comunidades autónomas". "Lo conoceremos en los próximos días, pero yo reitero que hay más puntos de encuentro con Vox que divergencias", ha manifestado.

Millán aboga por pactos "duraderos"

La respuesta de Vox ha llegado en boca de su portavoz en la Cámara Baja. Pepa Millán ha recalcado que "lo que nos parece antidemocrático es no saber leer qué es lo que han pedido los españoles (...) y pasarse toda la campaña insultando de la forma más zafia a un partido como Vox, con el que estás llamado a entenderte y luego pedir los votos a cambio de nada".

La portavoz de Vox en el Congreso ha asegurado hoy que la intención de su partido es negociar gobiernos autonómicos "estables y duraderos" que sienten las bases para una "gobernabilidad de cuatro años", y ha apuntado que dentro de esa estabilidad entraría, también, la aprobación de presupuestos.

"Ese es nuestro deseo y eso es lo que nosotros queremos decir con gobierno estable y duradero", ha subrayado y ha vuelto a pedir "una negociación seria, discreta y que atienda las necesidades de los españoles, más allá de hablar de fechas y de sillones, que parece que es lo que le urge al Partido Popular".

Respecto a las fechas que ha puesto sobre la mesa Feijóo, Millán ha asegurado Vox también quiere que haya acuerdos "cuanto antes mejor", pero ha advertido que no admite las "tertulias" y "entrevistas" como forma de negociación. Y ha recalcado que ha habido ya "muchas reuniones, a pesar de que el Partido Popular se haya esforzado en negarlas, y ahí están las actas de esas reuniones". En Aragón, por ahora, ninguna reunión entre PP y Vox se ha hecho pública.

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La portavoz ha insistido en que el PP no puede exigirles que firmen un "papel en blanco" y ha recalcado que los ciudadanos han pedido en las urnas gobiernos en los que Vox sea "decisivo" con un relevo no solo en "las caras y los nombres", sino también un "cambio radical" en las políticas.