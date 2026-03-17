Segunda jornada de la huelga de médicos en Aragón: "Nuestra vocación está en peligro de extinción"

Los médicos y facultativos de Aragón siguen de huelga. Este martes es la segunda jornada de unos paros que se extenderán hasta el viernes y que, según amenazaron los sindicatos médicos, podrían convertirse en indefinidos si las negociaciones continúan estancadas. A las puertas de los hospitales se han vuelto a concentrar los profesionales sanitarios que, con pancartas que lanzaban mensajes como "Nuestra vocación, en peligro de extinción", han reclamado un Estatuto Marco propio al Ministerio de Sanidad y mejoras en sus condiciones laborales y salariales, y que se equiparen a las de otras comunidades, al Gobierno autonómico.

"Nos obligan a colgar la bata", rezaba un cartel colocado sobre tres batas blancas colgadas de las escaleras del hospital Miguel Servet. A sus puertas, los profesionales sanitarios han levantado las manos y alzado la voz para denunciar que las administraciones estatales y regionales no han escuchado sus exigencias por ahora. "Hay que hacer magia para ver varios pacientes citados a la misma hora", exponía una pancarta que levantaba una profesional disfrazada de Harry Potter.

Los sindicatos médicos convocantes, que en la comunidad son CESM Aragón y Fasamet, recordaron ayer que la huelga de esta semana, que también se da a nivel nacional, es la segunda del año en Aragón. También en noviembre convocaron paros en la comunidad por estos mismos motivos. En el país son ya cinco. Por eso, las organizaciones señalaron que, si las administraciones no escuchan sus peticiones, además de los paros indefinidos, barajarán también la posibilidad de "abandonar todo tipo de actividad voluntaria extraordinaria, que es lo que permite avanzar en la gestión de las listas de espera".

La huelga médica durará toda la semana en Aragón. Los sindicatos médicos han convocado concentraciones a las puertas de los hospitales durante todas las jornadas de paros a las 12.00 horas, y el viernes se manifestarán a las 18.00 horas en Zaragoza. Partirán de la sede de la DGA y llegarán a la Delegación del Gobierno.