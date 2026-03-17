Tres históricos proveedores del automóvil aragonés captan nuevas ayudas del Perte del coche eléctrico

La transformación que vive la industria del automóvil en Aragón sigue sumando apoyos públicos. La última resolución provisional del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), gestionado por el Ministerio de Industria y Turismo a través de la sociedad pública Sepides, ha adjudicado nuevas ayudas a tres proyectos industriales radicados en Zaragoza que refuerzan la cadena de valor del coche eléctrico en la comunidad. En total, han obtenido casi 2 millones de fondos para inversiones que rondan los 3,5 millones.

Se trata de iniciativas vinculadas a la automatización industrial, los sistemas inteligentes de inspección de pintura de vehículos y la fabricación de componentes clave, ámbitos cada vez más estratégicos en el salto tecnológico que está experimentando el sector. Las ayudas corresponden a la línea destinada específicamente al impulso de la cadena de valor industrial del automóvil, sus sistemas y componentes (sección B).

En esta convocatoria, lanzada en otoño de 2025, Aragón ya había logrado adjudicaciones las últimas semanas para proyectos de mayor escala ligados a la gigafactoría de baterías de Figueruelas y al desembarco de la marca china Leapmotor, que han situado a la comunidad entre los territorios más beneficiados en este reparto de fondos públicos.

Con estas nuevas resoluciones, el mapa industrial del Perte en la comunidad se amplía también hacia empresas de tamaño medio pero altamente especializadas, muchas de ellas con décadas de trayectoria como proveedores del automóvil y que ahora buscan posicionarse en la nueva movilidad eléctrica. En concreto, las ayudas se reparten entre tres compañías con sede en Zaragoza que desarrollarán proyectos de mejora tecnológica y eficiencia industrial dentro de la cadena de valor del vehículo eléctrico.

Una histórica fabricante de componentes

Una de las adjudicaciones corresponde a Celulosa Fabril (Cefa), una de las empresas históricas de la industria auxiliar del automóvil en Aragón. Fundada en 1946, la compañía de la familia Blanchard produce hoy uno de cada tres salpicaderos que se montan en España desde sus plantas de Malpica y Figueruelas.

El proyecto apoyado por el Perte, denominado Autoener, busca automatizar procesos productivos y optimizar el consumo energético en la fabricación de componentes para el vehículo eléctrico, dentro de un plan de inversión que supera los 2,6 millones de euros. La iniciativa recibirá una subvención directa de 360.048 euros y un préstamo adicional de 123.936 euros. En total, casi medio millón de euros (483.984).

La segunda empresa beneficiaria es J3D Vision and Inspection Measurement ystems, especializada en sistemas avanzados de visión artificial y metrología industrial. Su proyecto se centra en el desarrollo de tecnologías inteligentes de inspección y reparación en líneas de pintado de vehículos eléctricos, un proceso crítico para garantizar la calidad en la producción en serie de carrocerías. La iniciativa cuenta con un presupuesto financiable superior a 1,17 millones de euros y recibirá 819.666 euros en subvención dentro del programa.

Un proveedor de utillajes

La tercera adjudicación corresponde a Umec, una pyme familiar instalada en el polígono de Malpica que ha protagonizado una profunda transformación hacia la industria 4.0. La compañía, fundada en 1991 por Miguel Alierta tras su paso por la planta de Opel en Figueruelas, nació como proveedor de utillajes para la factoría automovilística y ha evolucionado hacia el mecanizado de alta precisión para sectores como la automoción, la aeronáutica o la defensa.

El proyecto respaldado por el Perte permitirá mejorar la competitividad en la fabricación de mangueras de recarga para vehículos eléctricos, con una inversión de más de 1,2 millones de euros y una ayuda pública de 519.250 euros.

La empresa, dirigida hoy por la segunda generación familiar, ha consolidado en los últimos años una estrategia basada en la digitalización, la fabricación avanzada y la diversificación hacia sectores de alto valor tecnológico.

Estas nuevas adjudicaciones completan la nómina de proyectos aragoneses respaldados por el Perte del coche eléctrico en la actual convocatoria, que ya incluía inversiones de gran escala ligadas a la gigafactoría de baterías de Figueruelas y al despliegue industrial de Leapmotor. En concreto, cuatro iniciativas que han logrado adjudicarse 45,8 millones de ayudas, a las que ahora se suman 1,8 millones en tres propuestas adicionales.