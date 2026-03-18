La antigua Clínica del Pilar de Zaragoza será un hospital especializado en ictus y daños cerebrales: se prevé que abra a la vez que la nueva Romareda

La antigua Clínica del Pilar de Zaragoza iniciará su transformación hacia un hospital especializado en tratamiento de ictus y daños cerebrales en abril. El próximo mes, las máquinas comenzarán a trabajar en este edificio del paseo Ruiseñores que adquirió la empresa aragonesa Vitalia y que está en desuso desde hace, al menos, dos años. El ayuntamiento concedió este lunes la licencia de obras a la entidad y, según informan fuentes de la misma, los trabajos podrían estar terminados en el otoño de 2027. Es decir, dentro de un año y medio aproximadamente. "Si hay suerte, se estrenará a la vez que la nueva Romareda", indican.

Hace al menos dos años que la Clínica del Pilar dejó de funcionar como centro médico. En marzo de 2024, Vitalia la adquirió para remodelarla y que pasara a ser un hospital especializado en tratamiento del ictus y daños cerebrales, pero su puesta en marcha se ha retrasado por varios trámites administrativos requeridos al tratarse de un edificio protegido. Ahora, con la licencia de obras ya concedida, está más cerca de ser un centro específico para atender estas patologías que, según estiman desde Vitalia, jugará un papel "fundamental" al cubrir un vacío asistencial: la superación de las secuelas que quedan en los pacientes que sobreviven.

Fuentes de Vitalia explican que en el futuro hospital especializado en tratamiento del ictus y daños cerebrales se atenderá a los pacientes de accidentes cerebro vasculares, infartos y hemorragias cerebrales, traumatismos cranoencefácilos, anoxias e hipoxias cerebrales, poscirugía cerebral, radiocirugía y procesos víricos o bacteriológicos con afectación cerebral. También atenderá a afectados por accidentes de tráfico, laborales o deportivos, con traumatologías, daño cerebral de alta complejidad o lesiones medulares.

"Cuando se produce un ictus o hay un daño cerebral, la intervención inmediata es muy importante. Una vez se supera la fase agua y se sale de la uci o del hospital, cuando se consigue sobrevivir, hay que revertir las secuelas", explican desde la empresa. Para ello "es fundamental" tener a su disposición un equipamiento "de alta especialización", que es el que prevé ofrecer Vitalia. Afirman que, ahora mismo, esta necesidad está sin cubrir en Zaragoza y los usuarios tienen que desplazarse a otras ciudades.

El futuro hospital especializado tendrá 31 camas, cinco menos que las previstas en un primer momento (36). Contará además con una amplia oferta de servicios ambulatorios y también ofrecerá cuidados paliativos, que suelen requerirlos parte de los pacientes que pasan por un ictus.

Para poder ofrecer la mejor atención, el grupo Vitalia mantiene el objetivo de dotar al futuro hospital especializado de tecnologías avanzadas y "muy innovadoras". Asimismo, se prevé que trabajen en ella cerca de 50 profesionales entre especialistas como neurólogos y logopedas hasta fisioterapeutas y trabajadores sociales u otros trabajadores. La cifra es todavía una estimación y se definirá conforme evolucione el proyecto. Lo que aseguran desde la empresa es que "habrá un equipo altamente cualificado, especializado y con tecnología puntera".

Desde la entidad explican que como referencia se emplea el hospital de San Vicente de Madrid, que está especializado en daño cerebral y que también dirige Vitalia. "Tener este centro en Zaragoza va a ser un paso", aseguran. La inversión total es de 4,5 millones de euros, entre los que se incluye también la compra de la antigua Clínica del Pilar, según informan las mismas fuentes.