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Aragón se sitúa cerca de eliminar la hepatitis C como problema de salud pública

El hospital Clínico de Zaragoza ha recibido el Certificado de Excelencia por su estrategia para eliminar la enfermedad

Fachada principal del hospital Clínico de Zaragoza.

Fachada principal del hospital Clínico de Zaragoza. / EL PERIÓDICO

El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Aragón se encuentra “muy cerca” de eliminar la hepatitis C como problema de salud pública tras haber tratado a unos 2.200 pacientes desde 2015, en un contexto en el que el hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza ha recibido un certificado de excelencia por sus avances en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Así lo ha subrayado este miércoles el consejero de Sanidad en funciones, José Luis Bancalero Flores, con motivo de una reunión celebrada con responsables del Hospital Clínico y de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) a raíz del reconocimiento otorgado al centro zaragozano por la implementación del Decálogo para la Eliminación de la Hepatitis C.

La certificación acredita las estrategias desarrolladas por el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa para mejorar la detección precoz, el acceso al tratamiento y el seguimiento de los pacientes con infección por el virus de la hepatitis C.

Entre las medidas implantadas destaca el diagnóstico en un solo paso, que permite detectar anticuerpos y confirmar la viremia en una misma muestra analítica, junto con alertas automatizadas para Hepatología y derivación directa a una consulta de alta resolución.

El reconocimiento al hospital Clínico de Zaragoza.

El reconocimiento al hospital Clínico de Zaragoza. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El centro también ha impulsado la búsqueda activa de pacientes que habían quedado fuera del circuito asistencial y programas de cribado sistemático en distintos grupos de población, como mujeres embarazadas, pacientes trasplantados, personas con enfermedad renal crónica o en diálisis y colectivos vulnerables. Estas actuaciones se han desarrollado con la participación de varios servicios hospitalarios, entre ellos Microbiología, Enfermedades Infecciosas, Urgencias, Hematología, Obstetricia y Ginecología, Nefrología y Farmacia Hospitalaria, lo que ha permitido establecer circuitos coordinados para mejorar la detección y el tratamiento.

Como resultado, el Hospital Clínico ha diagnosticado o recuperado para seguimiento asistencial en los últimos años a alrededor de 40 pacientes con infección activa por hepatitis C. De ellos, aproximadamente el 80 % han recibido tratamiento con antivirales de acción directa y han alcanzado la curación virológica.

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En la reunión han participado también el jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Clínico, Ángel Lanas; la coordinadora del programa de hepatitis C del centro, Sara Lorente; el director del hospital, Diego Rodríguez; y el presidente de la AEEH, Rafael Bañares.

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