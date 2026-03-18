Cadáveres, cerdos enfermos y ratas en una granja de un pueblo de Teruel: la asociación Arde denuncia el maltrato animal ante Fiscalía

"Los cerdos viven con huesos y cadáveres en avanzado estado de descomposición, algunos canibalizados, repletos de moscas y larvas. Se ha documentado la presencia de ratas". Así describe el colectivo de protección animal Arde la situación de una granja porcina de un pueblo de Teruel tras una investigación llevaba a cabo por la asociación entre octubre de 2025 y febrero de 2026.

Su denuncia, que ya ha sido presentada ante la la Fiscalía Provincial de Teruel por presuntas irregularidades graves y delitos de maltrato animal, contra la salud pública y publicidad engañosa, también documenta animales con cojeras graves, abscesos y hernias sin atención veterinaria. Incluso apuntan que algunos cerdos "cometen actos de canibalismo".

La granja, ubicada en la localidad de Castellote, se compone de dos naves con 15.00 cerdos "destinados al engorde para obtención de carne", según describe Arde. "Lleva los cerdos a un matadero en Girona que vende embutido y fiambre en supermercados de toda España", matiza.

De acuerdo al informe pericial veterinario presentado junto al escrito, apuntan que existe un riesgo grave para la salud pública por la proliferación de bacterias, virus y parásitos transmisibles al ser humano, como la gripe porcina, la leptospirosis o la salmonella. "Las hernias si no son tratadas a tiempo pueden alcanzar un gran tamaño, como se puede ver en las imágenes, pudiendo llegar a atrapar órganos internos y poner en riesgo la vida del animal (...) Son animales que no están recibiendo los cuidados necesarios, ya que podemos observar cerdos agonizando o incapaces de moverse. Las imágenes analizadas muestran violaciones sistemáticas, reiteradas y graves de la normativa de bienestar y sanidad animal en la producción de cerdos”, según describe la veterinaria colegiada Laura Barreda.

Malformaciones en uno de los cerdos. / COLECTIVO ARDE

Además, la asociación Arde apunta a un "maltrato activo" porque, según se observa en las imágenes grabadas, se documenta "como un operario patea repetidamente a varios cerdos en la cara", indica.

El colectivo indica que los hechos descritos "podrían ser incompatibles con la normativa europea y española", en particular la Directiva 98/58/CE de bienestar animal en cría y alojamiento, "que obliga a alojar a los animales en condiciones que les causen sufrimiento innecesario y requiere inspección diaria y atención inmediata a animales enfermos y heridos".

También aluden al incumplimiento del Reglamento CE 1069/2009 de gestión de cadáveres y bioseguridad, "que obliga a la recogida y eliminación higiénica de los cadáveres y prohíbe expresamente el contacto de cadáveres en descomposición con animales vivos".

Sello de bienestar animal

Además, la granja turolsne, según el colectivo Arde, dispone del sello de bienestar animal Welfair. "Se trata de un sello independiente que busca garantizar el bienestar de los animales destinados a consumo", explican.

Julia Elizalde, portavoz de Arde, indica que "es alarmante" que esta granja de Teruel tenga el sello de bienestar animal, que se convierte "en una mera herramienta de marketing", dice. "Los consumidores son engañados, creyendo apoyar el bienestar cuando en realidad están financiando la explotación y el sufrimiento animal", apunta.

"Solicitamos a la Fiscalía que investigue si los responsables de esta explotación ganadera están presuntamente incurriendo en un delito de publicidad engañosa al servirse de sellos para poder percibir más ingresos por la venta de carne supuestamente de mayor calidad cuando en la realidad no cumple los requisitos mínimos legalmente requeridos”, argumenta.

Uno de los cerdos fallecidos en la granja. / COLECTIVO ARDE

Del mismo modo, indica que el matadero que vende la carne de esta granja "afirma públicamente que sus granjas no utilizan antibióticos, pero durante la investigación se han encontrado varios antibióticos en la misma explotación", exponen desde Arde.

Cierre de las instalaciones

El colectivo recuerda que no es la primera vez que se desvelan irregularidades en una granja certificada con el sello de bienestar animal Welfair. "En mayo de 2025, Arde sacó a la luz imágenes de la mayor granja de las Islas Baleares. La Conselleria de Agricultura multó a la granja con 200.100 euros y redujo su capacidad a un tercio, 40.000 gallinas, tras la denuncia de los animalistas", recureda.

Desde la asociación denunciante exigen el cierre inmediato de las instalaciones. "Los hechos observados en esta granja no son un caso aislado. La violencia en la industria ganadera es sistemática, porque se trata a los animales como máquinas en una fábrica, no como los seres sintientes que son. Demandamos al Gobierno y los supermercados acciones urgentes para poner fin a las granjas de los horrores”, denuncia Elizalde.