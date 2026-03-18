Ibercaja Mediación cierra 2025 con un volumen de primas de seguros de riesgo de 357 millones
La entidad aumenta un 9,6% la contratación durante 2025 y obtiene un beneficio antes de impuestos de 53 millones en este negocio
Ibercaja Mediación, la sociedad 100% propiedad del banco aragonés que distribuye seguros de ahorro y riesgo (vida y no vida) para particulares y empresas a través de la red de oficinas y canales digitales de Ibercaja, logró elevar el beneficio antes de impuestos hasta los 53 millones de euros en 2025, lo que supone un 14% por encima de su presupuesto.
El volumen de primas de seguros de riesgo alcanzó 357 millones de euros a cierre de año. Respecto a los seguros no vida, los ingresos recurrentes se incrementaron un 6% y la nueva producción contribuyó con unas primas de 49 millones de euros, un 9,6% más que el año anterior.
El año 2025 ha estado marcado por el crecimiento en seguros para negocios y particulares, destacando el comportamiento de la nueva modalidad del seguro de Salud+ 60, que ofrece a los clientes de más de 60 años una asistencia sanitaria complementaria a la Seguridad Social, con el objetivo de poder acceder de una forma ágil a especialistas que aceleren la obtención de un diagnóstico.
El compromiso y el esfuerzo del operador de bancaseguros de Ibercaja por conocer y entender las necesidades de previsión y protección de sus clientes le permite proporcionar a cada cliente de la entidad las fórmulas que mejor se adaptan a sus circunstancias concretas
La visión de largo plazo en la relación con el cliente, basada en la confianza y en un asesoramiento experto, posicionan la bancaseguros de Ibercaja en una de sus palancas estratégicas de crecimiento.
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