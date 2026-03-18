Un instituto de Zaragoza recuperará su salón de actos después de casi dos décadas cerrado por desprendimientos

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón acometerá la rehabilitación integral de la cubierta del salón de actos del IES Virgen del Pilar de Zaragoza, una actuación largamente esperada que permitirá recuperar este espacio, inutilizado desde hace 16 años debido a desprendimientos y otras deficiencias. Las obras ya han sido licitadas y cuentan con un presupuesto de 612.712,01 euros.

Tal y como recoge la Plataforma de Contratación del Sector Público, las empresas interesadas tienen de plazo hasta el próximo 6 de abril, a las 10.00 horas, para presentar sus ofertas. Los trabajos permitirán dar solución definitiva a las deficiencias que han impedido el uso del salón de actos durante casi dos décadas y modernizarán sus prestaciones de acuerdo con las necesidades actuales del centro educativo.

La actuación prevista incluye la rehabilitación completa de la cubierta, garantizando su impermeabilidad y protección frente a la humedad; y la renovación de fachadas y carpinterías, con mejoras sustanciales en la eficiencia energética del edificio.

También se adecuará el inmueble a la normativa vigente de prevención de incendios, mediante la protección de la estructura de cubierta; se actualizará la instalación eléctrica a los nuevos usos y se dispondrá al espacio de una nueva iluminación eficiente y sostenible.

Asimismo, se suprimirán las barreras arquitectónicas existentes, de manera que se garantice la accesibilidad total en el salón de actos, además de en los camerinos y escenarios. La duración de la obra --una vez sea adjudicada-- está prevista en seis meses.

Una vez concluida la intervención, se solventarán los problemas que han impedido el uso de estas instalaciones en los últimos años y se mejorarán las condiciones de los usuarios puesto que se reconfigura el espacio y se le dota de un carácter contemporáneo y emblemático.

Un nuevo espacio

En definitiva, se creará un espacio capaz de albergar encuentros de todo tipo --eventos formativos, teatro, conciertos, congresos-- con capacidad para albergar a más de 350 personas.

La actuación, que se enmarca en el plan director de mejora de este centro educativo de la capital aragonesa emprendido por el Departamento de Educación , se financiará con un plurianual a lo largo de este ejercicio y el próximo.

Como condición especial de ejecución, la empresa adjudicataria deberá desarrollar un plan de reciclaje de materiales plásticos y metálicos generados durante la obra, reforzando así el compromiso medioambiental del Departamento y del Gobierno de Aragón.

Plan de contingencia

Asimismo, el Departamento de Educación emprendió el año pasado un plan de contingencia y revisión de instalaciones en centros educativos, que permitió realizar 98 intervenciones, con una inversión de un millón de euros en áreas como electricidad, sistemas de incendios, calefacción o ascensores.

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Se trata de una labor callada, pero absolutamente imprescindible para garantizar la seguridad y el bienestar del alumnado y profesorado de los centros educativos aragoneses, que arrastran en su mayoría una elevada antigüedad. Este primer trimestre se ha lanzado ya un nuevo paquete de actuaciones, que mejorarán el día a día en los centros.