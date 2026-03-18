Leapmotor fabrica en Zaragoza su primer prototipo y fija para octubre el inicio de la producción en serie

El desembarco industrial de Leapmotor en Zaragoza entra en una fase decisiva. La compañía china ha fijado octubre de 2026 como fecha para el inicio de la producción en masa de su SUV eléctrico B10 en la planta de Stellantis en Figueruelas, según ha comunicado en la presentación de sus resultados anuales a la Bolsa de Hong Kong. Se trata del calendario más concreto hasta la fecha y confirma la aceleración de un proyecto que sitúa a Aragón en el centro de su expansión europea.

La multinacional asiática asegura además que ya ha producido el primer vehículo piloto del B10 en la factoría aragonesa, un hito que evidencia el grado de avance del proyecto. Este modelo será el primero de una ofensiva de producto que incluirá, previsiblemente, otros tres vehículos --entre ellos el B05, y posteriormente los A10 y A05-- dentro de la hoja de ruta que Leapmotor y Stellantis vienen desplegando en Europa.

Stellantis Figueruelas ha iniciados hace solo tres semanas las obras para adaptar la línea 2 a Leapmotor, ya que los modelos de cuya plataforma es ligeramente más ancha que la de los actuales Opel Corsa, Peugeot 208 y Lancia Ypsilon, los tres modelos que ahora ensambla la factoría aragonesa

Producción por fases y cadena de suministro en marcha

El cronograma desvelado por la compañía encaja con los movimientos industriales que se vienen produciendo en Aragón desde hace meses. Leapmotor prevé iniciar en junio de este año las pruebas de producción del B05, un turismo compacto eléctrico, antes de su lanzamiento a gran escala en 2027. Paralelamente, la infraestructura industrial asociada al proyecto avanza con rapidez.

La firma china señala que la fábrica de ensamblaje de baterías vinculada a estos modelos, que se instalará en Mallén (Campo de Borja), se encuentra ya en fase de renovación. Las pruebas comenzarán en abril y la producción general está prevista para julio, lo que permitirá acompasar el suministro con el arranque del B10 en Figueruelas. Como avanzól este diario, la compañía ha empezado a reclutar trabajadores para este proyecto en plantilla de Stellantis Figueruelas.

A ello se suma el despliegue de proveedores. El proyecto de Lieder Automotive en Borja, impulsado por Fagor Ederlan y el grupo chino Duoli Technology, comenzará a fabricar componentes de chasis también a partir del verano de 2026, reforzando el ecosistema industrial que rodea a la planta zaragozana.

Aragón, base europea de la expansión china

Las cifras presentadas por Leapmotor ayudan a entender la dimensión del movimiento. La compañía cerró 2025 con cerca de 597.000 vehículos vendidos —más del doble que el año anterior— y logró beneficios por primera vez, con más de 67 millones de euros. De ese volumen, unos 67.000 coches se destinaron a mercados internacionales, con Europa como uno de los principales focos de crecimiento.

En este contexto, Figueruelas se consolida como la base industrial elegida para producir en Europa y sortear las barreras arancelarias a los vehículos importados desde China. El modelo de ensamblaje por kits (CKD) permitirá aprovechar la capacidad productiva y logística de la planta aragonesa, al tiempo que mejora la competitividad de los modelos eléctricos en el mercado comunitario.

Stellantis y Leapmotor estrechan su alianza

La presentación de resultados también apunta a un posible salto cualitativo en la relación entre Leapmotor y Stellantis. La compañía china asegura que ambas partes están “explorando activamente” nuevas oportunidades de cooperación, tanto en vehículos completos como en componentes, con proyectos ya en fases avanzadas de negociación.

Este planteamiento abre la puerta a que Stellantis pueda apoyarse en plataformas tecnológicas desarrolladas por Leapmotor, lo que reforzaría el papel de la firma asiática no solo como fabricante, sino como socio tecnológico en el desarrollo de vehículos eléctricos.

El calendario ahora explicitado por Leapmotor da continuidad a una secuencia de hechos que han ido anticipando su implantación en Aragón, desde la constitución de su filial en Figueruelas hasta las adjudicaciones del Perte VEC a proyectos vinculados, pasando por los anuncios de la implantación de proveedores en el entorno, como Lieder en Borja. A ello se sumó hace varios semanas la confirmación del proyecto por parte del CEO de Stellantis, Antonio Filosa.