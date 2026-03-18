¿Por qué todos los linces aragoneses tendrán un nombre que empiece por uve doble?

Los dos linces llegados este martes a Aragón se llaman Windtail y Winx. Y antes de que se comprobara que eran incompatibles, los vecinos de la cuenca del Ebro también esperaban la llegada de Waka. Todos ellos ejemplares con nombres que empiezan por la uve doble y que será la tónica en las próximas sueltas, algo que no es un capricho o una tradición de Torrecilla de Valmadrid, sino que se debe al sistema de nomenclatura oficial del programa de conservación del lince ibérico.

Estos dos felinos tienen nombre que empieza por la uve doble debido a que desde que comenzó el programa de cría en cautividad y reintroducción de la Unión Europea se decidió que todos los linces nacidos en el mismo año tendrían nombres que empezaran por la misma letra, siguiendo el orden del abecedario. Esto ayuda a los responsables de los proyectos ambientales a identificar rápidamente la edad de cada ejemplar y conocer la camada a la que pertenece.

Esta tradición comenzó con la letra A en 2004 y las primeras camadas bautizadas fueron las del año siguiente con nombres como Brezo, Brecina y Brisa. Así, en 2022 la letra utilizada para los nacidos ese año fue la T, el 23 la letra U y en el año 2024 los linces nacidos tuvieron nombres que empezaban por uve. Así, fueron liberados (sobre todo en la sierra de Palencia) animales como Ventolera o Viernes.

El pasado 2025 la letra con la que bautizaron a los linces fue la uve doble y ese ha sido el año en el que han nacido los linces que van a ser trasladados a Aragón un año después de su alumbramiento. Esto permite que se adapten mejor a sus nuevas condiciones y que tengan cercana su edad de madurez sexual.

En este momento todavía falta por determinar cuál será la pareja de felinos que se reintroducirá en la finca Acampo Armijo el próximo mes, una vez completada la adaptación del primer par soltado este martes. Como se espera que el proceso de reintroducción con especies nacidas en cautividad implique la suelta de hasta una treintena de ejemplares es posible que en el futuro los nuevos residentes de Aragón tengan nombres que empiecen por equis, siguiendo la convención internacional.

Conservación de la especie

La reintroducción del lince ibérico en Aragón se enmarca en la Estrategia nacional de conservación de la especie, un programa que ha permitido alcanzar en 2024 una población de 2.401 ejemplares censados en España y Portugal, tras la reintroducción de 403 individuos desde el año 2011 en distintas áreas con condiciones favorables. Este proyecto forma parte además del programa europeo LIFE Lynxconnect, dotado con 18,7 millones de euros, cuyo objetivo es crear una metapoblación genética y demográficamente funcional de lince ibérico.

El proyecto comenzó a gestarse en Aragón en 2017 tras la aprobación por unanimidad en las Cortes de Aragón de una proposición no de ley que instaba al Gobierno autonómico a solicitar su participación en los programas de recuperación del lince ibérico. Desde entonces, el Ejecutivo aragonés ha trabajado con el grupo de trabajo estatal y portugués en la validación de áreas potenciales para la reintroducción de la especie en el territorio aragonés.