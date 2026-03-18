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La nueva señal de tráfico que empieza a verse en Aragón: qué quiere decir y qué multas conlleva

La Dirección General de Tráfico este tipo de carriles para reducir atascos, promoviendo el uso compartido del coche y disminuyendo el volumen de vehículos en las vías principales

Edición de la nueva señal de tráfico para la indicación de carriles VAO

Edición de la nueva señal de tráfico para la indicación de carriles VAO / El Periódico de Aragón

Luis Alloza

Zaragoza

La señalización en las carreteras españolas sigue evolucionando para adaptarse a nuevos modelos de movilidad, y Aragón no es una excepción. En los últimos meses, algunos conductores han empezado a fijarse en un símbolo poco habitual que está apareciendo en autovías y accesos urbanos. Aunque puede pasar desapercibido para muchos, conocer su significado es clave para evitar sanciones y circular correctamente.

En las autovías y autopistas aragonesas, cada vez es más habitual encontrar una señal que todavía genera confusión entre muchos conductores: un rombo blanco sobre fondo azul, a veces también pintado directamente sobre el asfalto. Esta señal indica la presencia de carriles VAO (Vehículos de Alta Ocupación), una medida que empieza a ganar protagonismo en los accesos a ciudades como Zaragoza.

Estos carriles forman parte de las políticas de movilidad impulsadas por la Dirección General de Tráfico para mejorar la fluidez del tráfico, especialmente en horas punta. Su finalidad es clara: reducir los atascos, incentivar el uso compartido del coche y disminuir el volumen de vehículos en circulación en las principales vías de acceso urbano.

El uso de estos carriles no está abierto a todos los conductores. Por norma general, sólo pueden utilizarlos vehículos que transporten a dos o más personas, aunque en algunos tramos concretos puede exigirse un mínimo de tres ocupantes. También están autorizados taxis, autobuses y determinados vehículos que cuenten con permisos específicos o distintivos ambientales, según la normativa vigente en cada zona.

No respetar estas condiciones puede salir caro. Circular por un carril VAO sin cumplir los requisitos está considerado una infracción y puede acarrear multas que oscilan entre los 100 y los 200 euros. Aunque no implica la retirada de puntos del carnet, sí supone una sanción económica relevante. Además, las autoridades suelen intensificar los controles en estos carriles durante los momentos de mayor tráfico.

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Aunque este tipo de señalización lleva años utilizándose en otros países, su implantación en Aragón y en el conjunto de España es progresiva. Por ello, las autoridades insisten en la importancia de que los conductores se familiaricen con su significado para evitar sanciones y contribuir a una circulación más eficiente y sostenible.

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