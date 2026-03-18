Ya es oficial: Jorge Azcón es el candidato a presidir el Gobierno de Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones y líder del PP aragonés, Jorge Azcón, es oficialmente el candidato a la reelección para presidir el Ejecutivo autonómico. Así lo ha anunciado la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, tras reunir por primera vez a la Mesa de las Cortes en esta XII legislatura y escuchar su opinión, tal y como define el reglamento del Parlamento autonómico.

Jorge Azcón se convierte así en el primer candidato del PP con opciones de encadenar dos gobiernos en Aragón, ya que ni la expresidenta Luisa Fernanda Rudi, ni el expresidente Santiago Lanzuela, repitieron en el cargo.

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La propuesta llega sin que se haya anunciado, por ahora, la fecha prevista para el pleno de investidura de Jorge Azcón, lo que da oxígeno a la negociación entre PP y Vox, todavía por cerrar.