Una paciente con discapacidad de Zaragoza se queda sin consulta por la huelga médica: "Me han citado dentro de tres semanas"

La sensación era de incertidumbre. M. T. estaba citada este lunes, 16 de marzo y primer día de la huelga de médicos en Aragón, en el hospital Miguel Servet de Zaragoza a las 10.15 horas. Tenía consulta de rehabilitación porque sufre una discapacidad y se marchó sin recibir atención. "No sabían si estaba la médica o no, y no sabían si me iban a poder atender o no. Preguntábamos pero nadie sabía decirnos nada", comparte la paciente, que acudió a la visita con un familiar. Cuarenta y cinco minutos después se marcharon. "Me la reprogramaron para el 6 de abril", dice. Es dentro de tres semanas.

"Fui a la cita ya con inseguridad de no saber si me iban a atender porque un amigo que es médico me había advertido", explica M. T. Llamó por teléfono y allí le indicaron que debía acudir al Miguel Servet, y así lo hizo. Tanto ella como su acompañante aseguran que allí nadie sabía si les iban a atender en rehabilitación. "Esperamos en el pasillo para ver si nos llamaban", detalla la paciente. Pero pasaba el rato y nada sucedía. El siguiente paso fue buscar a algún profesional sanitario que les pudiera guiar. Cuenta M.T. que se acercaron a un despacho y les indicaron que esperaran.

"Esperen, que igual vienen más tarde. Eso era lo que nos decían todo el rato", detalla. La paciente remarca que hubo una enfermera que sí se implicó e hizo lo posible por saber si la especialista que debía atenderla había secundado los paros o no. Pero, dice, tampoco pudo averiguar nada. "Solo queríamos que nos dijeran si estaba la médica o no, si solo se iba a atender a un cupo determinado o no, nada más", sostiene el acompañante.

"Entiendo y defiendo el derecho a la huelga, y que no hay que notificar si la secundas, pero una vez que el profesional no ha acudido a trabajar, cuando ya ha empezado la jornada, los compañeros deberían tenerlo anotado para informar a los pacientes", indica el familiar de M.T. Explica que, pasado el tiempo, se acercaron a otro despacho, pero la respuesta volvió a ser la misma. "Ni en administración lo sabían", denuncia.

La enfermera terminó por recomendarles que se marcharan, no sin antes renovar la cita. Lo hicieron así, e intuyendo que la especialista había secundado los paros porque, insiste M.T., "nadie dijo en ningún momento que estuviera de huelga". La paciente indica que, igual que ella, había otros usuarios aunque "no eran muchos". "Igual la gente ya sabía que había huelga y por eso no fueron", desliza.

Citas médicas y cirugías suspendidas

La paciente tiene la percepción de que la mayoría de profesionales que se han sumado a la convocatoria esta semana son especialistas, ya que este lunes, después del hospital, acudió a una cita a las 13.00 horas en el centro de salud y la atendieron sin problema. Recuerda que en febrero, cuando también se celebró una huelga médica en Aragón, y en todo el país, por las mismas razones, tuvo que cancelar una cita en el centro de salud porque la profesional que la atendía no estaba.

Noticias relacionadas

Según los datos del Departamento de Sanidad, este lunes se cancelaron 174 operaciones por los paros. Las cifras de consultas suspendidas no se conocen por ahora. La última huelga, que fue del 16 al 20 de febrero, obligó a anular cerca de 16.000 citas médicas y 1.000 cirugías. Los médicos de Aragón han vuelto a la huelga por los mismos motivos que lo hicieron en noviembre y en febrero: exigir un Estatuto Marco propio al Ministerio de Sanidad, que ya pactó un borrador de la norma con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF pero que CESM y Fasamet no apoyan al sentir que la voz de los médicos queda "diluida", y mejoras en sus condiciones laborales al Ejecutivo autonómico, cuyo consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, está en funciones.