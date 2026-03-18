Pilar Alegría (PSOE) denuncia la "desidia" del Gobierno de Aragón con el segundo instituto de Monzón, cuya licitación ha quedado desierta

La portavoz socialista en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha vuelto a la carretera un mes y medio después para denunciar hoy desde Monzón la "desidia y parálisis" del Gobierno de Aragón desde la convocatoria electoral y ha ejemplificado esta desidia en la "nefasta planificación" del segundo IES de Monzón, cuya licitación ha quedado desierta, así como en las reiteradas demisiones en el Hospital de Barbastro o en la falta de impulso para la residencia de Fonz.

La también secretaria general del PSOE ha atendido a los medios en el solar donde se debe construir el segundo instituto de Monzón. "El hecho de que el concurso haya quedado desierto es una muestra más de la desidia del Gobierno de Azcón, ya que desde mayo de 2023 este segundo instituto cuenta con el proyecto, además es evidente que es más que necesario porque hay saturación en el otro instituto, en el Mor de Fuentes", ha manifestado.

La portavoz socialista ha explicado que durante tres años el Gobierno de Azcón "no ha encontrado en ningún momento la prioridad para ponerlo en marcha y, curiosamente, aprovechó durante la campaña electoral para anunciar la licitación y, con una nefasta planificación, ese contrato ha quedado desierto", ha denunciado, a la par que ha criticado que el terreno donde se ubica "ni siquiera está urbanizado".

Alegría ha incidido en que desde el grupo Socialista se va a seguir trabajando como prioridad "en la defensa de los servicios públicos", por ello se ha registrado varias preguntas parlamentarias al respecto en las Cortes de Aragón. La parlamentaria también se ha referido a la situación de la "necesaria" cocina en el colegio de educación infantil y primaria Monzón 3: "Este es el único centro educativo que no tiene en marcha ese servicio en la localidad y debe acudir al servicio de catering, mientras las familias de Monzón demandan el servicio de comedor propio", ha dicho.

El Gobierno de Aragón volverá a licitar la obra

La respuesta del Gobierno de Aragón en funciones no ha tardado en llegar y desde el departamento de Educación que lidera en funciones la consejera Tomasa Hernández han replicado que la obra del instituto de Monzón se va a volver a licitar.

"Queremos dejar claro que el compromiso de Educación con el segundo IES de Monzón es firme y absoluto. El Departamento volverá a licitar la obra tras quedar desierta y trabaja desde el primer momento para asegurar la concurrencia de empresas con la capacidad técnica y económica que requiere una obra de esta envergadura: 13,39 millones de euros y 24 meses de plazo", explicaron fuentes del departamento.

Y han añadido que, debido al volumen económico del proyecto y su complejidad, "apenas una decena de constructoras en toda España reúnen los requisitos de solvencia técnica y económica exigidos por la normativa para ejecutar un proyecto de estas características". Así, han explicado que en la licitación inicial "varias de estas compañías realizaron consultas técnicas, lo que hacía prever concurrencia en la contratación".

Sin embargo, tras declararse finalmente desierto, concretan, "el Departamento ha reaccionado con rapidez y está trabajando de forma inmediata con el sector para conocer cuáles han sido los motivos que explican la ausencia de ofertas y hasta qué punto han podido afectar la inestabilidad actual en los mercados y la volatilidad de precios en instalaciones, materiales y suministros, la extensa duración de la obra que introduce aún mayor incertidumbre en ese contexto y la escasez de mano de obra especializada en el medio rural".

El compromiso de Educación es "volver a licitar la obra en las próximas semanas incorporando los ajustes necesarios que permitan asegurar la participación empresarial y avanzar cuanto antes con todas las garantías en un proyecto esencial para la comunidad educativa de Monzón".

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Por otra parte, han calificado de "hipócrita" la postura del PSOE, "que cuando gobernó no inició trámite alguno para impulsarlo y engañó a la ciudadanía, y ahora exige celeridad". Y han criticado que, en 2023, "el exconsejero Faci anuló la partida de 70.000 euros consignada en los presupuestos de 2023 para el anteproyecto en el segundo mes de ejecución presupuestaria, demostrando así su nula voluntad política de resolver la situación de saturación del IES Mor de Fuentes". "Esto impidió avanzar y supuso un retraso significativo en la planificación de esta infraestructura", han reprochado desde el Gobierno de Aragón en funciones.