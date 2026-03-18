Primeras señales de cómo será el tiempo en Aragón durante la Semana Santa: pocas sorpresas, pero con un ojo en nuevos frentes atlánticos

La cuenta atrás para la Semana Santa ya se ha activado y los modelos meteorológicos comienzan a aventurar qué tiempo podría hacer durante esa semana de pasión. Aunque de forma muy prematura, puesto que todavía quedan dos semanas para esos días centrales y los pronósticos a más de tres días vista hay que cogerlos con mucha prudencia, empieza a dibujarse un posible escenario.

La primera fotografía que arrojan las predicciones de eltiempo.es muestra para toda España una temperatura "ligeramente más fría" de lo habitual para la época. En el caso de Zaragoza, los valores medios diarios durante estas semanas del año se sitúan en torno a los 12 grados. Como referencia, estos últimos días se han mantenido en esos márgenes con dos, el jueves 12 y el viernes 13 por encima de la media (13'4 y 14'6 grados respectivamente) y uno claramente por debajo, el domingo con poco más de 10 grados de media. En otras palabras, no se esperan vuelcos u oscilaciones térmicas significativas.

No obstante, hay que tener en cuenta que los patrones pueden variar mucho con un margen de tiempo relativamente corto, tal y como ha quedado patente durante los primeros meses del año con la formación casi ininterrumpida de borrascas de alto impacto. Y si por si algo se distingue la primavera es por ser una estación tremendamente cambiante e inestable.

¿Lluvia en Semana Santa?

La otra incógnita que comienza a despejarse es si lloverá o no entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. El primer adelanto de los meteorólogos de eltiempo.es dice que dos tercios de la península seguirán un régimen normal de lluvias, mientras que el tercio restante, el sureste de España y gran parte de Castilla La Mancha serán "ligeramente más lluvioso de lo normal".

En esta franja que podría registrar alguna precipitación más de lo normal, estaría el sur de la provincia de Teruel, en los municipios situados en la divisoria con el noroeste de Valencia y situados al sur de Torrijas o Los Cerezos.

Régimen de precipitaciones en España durante la Semana Santa / eltiempo.es

Un vistazo al modelo americano de predicción meteorológica (GFS) arroja un poco más de luz sobre lo que podría pasar a partir de finales de la próxima semana. El viernes 27 se formaría una borrasca en el Mediterráneo que dejaría precipitaciones notables en Almería, Murcia y Alicante y, en menor medida en las provincias colindantes. En Aragón estaría muy nuboso, como en gran parte de la Península, por lo que no se puede descartar que se produjeran precipitaciones en algún momento del día.

La inestabilidad permanecería, según este modelo, hasta el Domingo de Ramos, cuando el sol pasaría a predominar en el cielo de toda la comunidad aragonesa salvo en algunos puntos del Pirineo.

Formación de una borrasca el viernes 27 de marzo en el Mediterráneo / Meteored

De cara a los días grandes de la Semana Santa, destaca un frente de bajas presiones que dejarían precipitaciones intensas en toda Francia el Martes Santo, cuando no se descartarían lluvias en la cordillera de Huesca, que podría ser en forma de nieve, pero en principio no continuarían adentrándose en el resto de Aragón.

El Jueves Santo, último día en el que se adentra la predicción del modelo GFS estaría dominado por una creciente nubosidad en todo el país, con un frente aproximándose por el noroeste de la península.

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Esta primera previsión, por tanto, no descarta la lluvia durante la Semana Santa en el conjunto de Aragón, que podría estar a merced del paso de algún temporal atlántico que pudiera formarse, como es habitual. Lo que sí parece es que, de momento, en el horizonte no se ve que vayan a ser días pasados por agua, sino que podrían alternarse jornadas estables con otras que no lo serían tanto o, al menos, que hubiera alguna hora puntual donde caiga alguna gota.