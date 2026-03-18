Los sindicatos médicos de Aragón piden a Azcón que medie en la huelga y negocie con el colectivo

Los sindicatos médicos de Aragón han pedido al presidente en funciones del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, que medie en la huelga del colectivo y fije interlocutores para abrir una negociación, ante la, a su juicio, “inacción” del Departamento de Sanidad y la falta de convocatoria del Comité de Huelga. Cesm Aragón y Fasamet han solicitado por carta la intervención de Azcón para tratar de desbloquear un conflicto que, según han denunciado, sigue sin respuesta por parte del Salud, que “ni siquiera” ha reunido al Comité de Huelga pese a tratarse, han recordado, de una obligación legal.

Los sindicatos también han arremetido contra el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, por sus recientes manifestaciones sobre la retribución de las guardias médicas. En concreto, han rechazado sus declaraciones sobre la intención del departamento de “acercar en una primera etapa el pago de la hora de guardia al de la hora ordinaria y avanzar posteriormente hacia una consideración de esas horas como extraordinarias”, ya que sostienen que no existe “ningún acuerdo” ni tampoco calendario para aplicar esa equiparación.

En esta tercera jornada de huelga, los sindicatos mantienen el seguimiento de la huelga en un 80% en hospitales y un 50% en centros de salud, que también han destacado la participación en las concentraciones convocadas a las puertas de los centros sanitarios de Aragón. Por su parte, el Servicio Aragonés de Salud cifra el seguimiento en el 12,88% en jornada de mañana. De 3.982 efectivos reales han hecho huelga 513.

El martes se suspendieron 186 operaciones quirúrgicas, mientras que se realizaron 224, según los datos aportados este miércoles por el Salud.