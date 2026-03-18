Estas son las dos nuevas investigaciones de cáncer infantil que se van a desarrollar en Aragón

Un estudio sobre la leucemia mieloide aguda y un proyecto de inteligencia artificial para mejorar la comunicación médico-paciente. Estas son las dos nuevas investigaciones de cáncer infantil en Aragón que se van a desarrollar en los próximos años y que, a través de la Cátedra que tiene con la Universidad de Zaragoza y en colaboración con el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), reciben una aportación de 10.000 euros cada una, dentro del programa “Impulso con Aspanoa”.

La leucemia mieloide aguda es el punto de acción de uno de los proyectos. Se trata de una enfermedad que afecta a unos 45 niños en España cada año. A pesar de los avances en oncología pediátrica, presenta recaídas frecuentes y su tasa de supervivencia sigue en el 71%. A diferencia de lo que ocurre con la leucemia linfoblástica aguda (la más común en la infancia, cuya supervivencia alcanza ya el 90%), las revolucionarias terapias CAR-T no están resultando igual de eficaces en la leucemia mieloide. Una de las razones es que estas células CAR-T estarían teniendo problemas para acceder al nicho leucémico dentro de la médula ósea del niño, un entorno especialmente complejo, dinámico y distinto al de los adultos.

Para comprender mejor estas barreras, el grupo de investigación desarrollará el primer modelo pediátrico ‘bone marrow on chip’ específico para la leucemia mieloide aguda infantil. Se trata de una plataforma microfluídica capaz de reproducir con precisión las propiedades biomecánicas y bioquímicas de la médula ósea de un niño con leucemia, incluyendo aspectos como la rigidez y mineralización del tejido, la densidad del colágeno y la organización celular del nicho leucémico.

En esta plataforma, los investigadores introducirán las CAR-T y observarán en tiempo real cómo intentan infiltrarse en las células de la leucemia. Esto reportará información muy valiosa para conocer las barreras que hoy limitan la eficacia de este tratamiento para, a medio plazo, poder adaptar las CAR-T a la biología de los niños con el objetivo de mejorar su supervivencia y reducir los efectos secundarios, según ha informado Aspanoa este miércoles.

Este proyecto está liderado por las investigadoras María José Gómez Benito (catedrática de Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la Universidad de Zaragoza) y Lydia Hörndler Gil (doctora en Biociencias Moleculares en la Universidad San Jorge), ambas pertenecientes al grupo Multiescala en Ingeniería Mecánica y Biológica (M2BE) del I3A, y lo hacen con la colaboración del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

De la biomedicina a la comunicación médico-paciente

El segundo proyecto apuesta por la humanización en la atención de los niños y niñas con cáncer, en concreto, buscará facilitar la comunicación entre estos pequeños pacientes, sus familias y el equipo sanitario.

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Como explican los científicos del I3A Jorge Sierra Pérez y Jorge Gracia del Río, coordinadores de esta iniciativa, esta investigación parte de un proyecto europeo actualmente abierto en la Universidad de Zaragoza. Se llama 4D Picture y tiene como objetivo garantizar que los pacientes y sus allegados dispongan de la mejor información clínica posible durante todo el proceso asistencial para que así puedan tomar decisiones bien fundamentadas y alineadas con sus preferencias. De hecho, este equipo está trabajando actualmente con pacientes con cáncer de mama y melanoma, así como con los profesionales sanitarios que les están atendiendo. Estos investigadores pertenecen a los grupos Design for Safety (D4S) y Sistemas de Información Distribuidos (SID).