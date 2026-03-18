El turismo nacional impulsa el gasto en Aragón: el 57% procede de visitantes españoles

El turismo generó en 2025 un impacto económico de 4.107 millones de euros, lo que posiciona a este sector como el cuarto mayor contribuyente al PIB autonómico, con un 10,7% del total. Esta es la principal conclusión del informe elaborado por la Dirección General de Turismo y Hostelería y Turismo de Aragón, que determina además que, con 7,3 millones de visitantes, este sector genera en la comunidad 67.500 empleos entre directos e indirectos, posicionándose también como el cuarto mayor empleador de la comunidad.

El estudio ha sido elaborado utilizando el Sistema de Inteligencia Turística de Aragón (SITAR), procesando más de 360 millones de datos conforme a la metodología internacional Tourism Satellite Account. Éste confirma la "consolidación del turismo como un sector estructural en la economía aragonesa", tal y como ha asegurado el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, que ha presentado los resultados del informe junto al director general de Turismo y Hostelería, Jorge Moncada, y la gerente de Turismo de Aragón, María Jesús Gimeno.

En el volumen global del gasto, el estudio cuantifica un gasto turístico directo de 2.416 millones de euros, al que se suma un impacto indirecto de 967 millones de euros, que recoge el efecto multiplicador en la cadena de proveedores (alimentación, transporte, servicios profesionales, suministros), y un impacto inducido de 725 millones de euros, que captura el consumo adicional generado por los salarios de los trabajadores del sector.

En resumen, el turismo en Aragón durante 2025 ha tenido un factor multiplicador de 1,70€, es decir, por cada euro de gasto directo se ha generado 1,70€. Además, el estudio cuantifica un total de 677 millones de euros en retorno fiscal del sector.

El mercado nacional

El gasto turístico directo se sustenta principalmente en el mercado nacional, que aporta 1.403 millones de euros a través de 6 millones de visitantes, 5,9 millones de viajes con una estancia media de 3,8 días. El mercado internacional, por su parte, genera 627 millones de euros con 1,3 millones visitantes y una estancia media de 7,5 días.

El análisis del turismo nacional refleja la fortaleza del mercado de proximidad y su papel como base estructural del modelo turístico aragonés. El 57% del gasto directo procede de visitantes nacionales, con especial peso de la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana.

Se trata de un perfil caracterizado por escapadas de corta duración, con una estancia media de 3,8 días y un gasto diario de 91 euros, que accede mayoritariamente en vehículo propio y concentra su actividad en los meses estivales, especialmente en agosto. Además, el turismo interno —aragoneses viajando por Aragón— representa el 32% del total, lo que evidencia la relevancia del mercado doméstico en la estabilidad anual de la demanda.

Se trata mayoritariamente de visitantes que viajan en pareja, con edades comprendidas entre los 45 y los 64 años, que acceden al destino en vehículo propio y cuyo principal motivo de viaje es el ocio. Este mercado se caracteriza por escapadas de corta duración y una elevada concentración estacional en los meses de verano y festivos.

El consejero de Turismo, Manuel Blasco, con el director general de Turismo y la responsable de Turismo de Aragón, en la rueda de prensa. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El turismo internacional da mayor rentabilidad

El turismo internacional, aunque representa el 27% del gasto directo total, presenta un perfil de mayor rentabilidad, con un gasto medio por viaje de 930 euros y un gasto diario de 161 euros, cifras significativamente superiores a las del turismo nacional. Francia se mantiene como el principal mercado emisor, concentrando el 45% de las llegadas internacionales, si bien el informe señala la oportunidad de seguir diversificando hacia mercados de mayor gasto medio como Reino Unido o Italia.

Cabe destacar que el 69,4% de los turistas extranjeros que visitan Aragón lo hacen como destino principal y no como zona de tránsito. Este comportamiento confirma el atractivo propio de la comunidad autónoma vinculado al Pirineo, la naturaleza y el patrimonio cultural, y refuerza la estrategia de consolidar un modelo turístico equilibrado, sostenible y vertebrador del territorio.

El informe analiza también la conectividad y la accesibilidad turística de Aragón como elementos clave para la competitividad del destino. En este sentido, destaca el crecimiento del tráfico aéreo en el aeropuerto de Zaragoza, que ha alcanzado los 759.268 pasajeros, un 18,7% más, con 17.727 vuelos y 15 conexiones regulares. A ello se suma el papel estructural de la red viaria, ya que el 87% de las llegadas internacionales se realizan por carretera.

Desde el punto de vista territorial, el informe subraya el papel del turismo como motor económico y demográfico en comarcas rurales, donde actúa como fijador de población y dinamizador de servicios. En Sobrarbe, por ejemplo, el sector representa el 35% del empleo, mientras que las comarcas turísticas presentan catorce puntos porcentuales menos de desempleo que las zonas metropolitanas.

La oferta

El análisis territorial revela, no obstante, un marcado desequilibrio en la distribución de la oferta. El 62,9% de las plazas turísticas se concentra en cinco comarcas —Sobrarbe, Ribagorza, Alto Gállego, Jacetania y la delimitación comarcal de Zaragoza—, mientras que otras zonas con elevado patrimonio cultural y natural, especialmente en la provincia de Teruel, cuentan con menor capacidad alojativa y margen para un crecimiento sostenible. Así, por provincias, se confirma la fuerte concentración de la capacidad alojativa en la provincia de Huesca, que reúne el 57% de las plazas, frente al 25% de Zaragoza y el 18% de Teruel.

El informe identifica como principal reto estructural la gestión del desequilibrio territorial, al coexistir destinos con elevada presión turística en el Pirineo oscense, junto a territorios con alto potencial aún infraexplotado, como amplias zonas de la provincia de Teruel, Cinco Villas o Los Monegros. El documento señala que la sostenibilidad del modelo turístico en Aragón pasa por redistribuir los flujos, desestacionalizar la demanda y avanzar en la diversificación de los mercados de origen.

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El estudio advierte además de dos transformaciones estructurales que requieren seguimiento continuado: el crecimiento de las viviendas de uso turístico, que han aumentado un 111,5%, y la elevada dependencia del mercado francés, que concentra el 45% de la demanda internacional. El incremento de las VUT (viviendas de uso turístico) incide especialmente en el equilibrio del mercado residencial en municipios pequeños, mientras que la concentración en un único mercado emisor incrementa la exposición ante posibles perturbaciones externas.