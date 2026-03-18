Zorros, conejos y cultivos: ¿Qué supone para la biodiversidad aragonesa la llegada del lince?

El regreso del lince a Aragón supone incorporar una nueva pieza al equilibrio natural de la comunidad. Como todos los cambios, los distintos actores sociales y ecológicos afrontan el reto con preocupación, pero desde el programa de reintroducción se muestran convencidos de que el felino servirá, en su condición de depredador, para controlar especies que están generando problemas por la sobrepoblación.

La responsa del programa de especies amenazadas de WWF, Laura Moreno, destaca que la entidad está colaborando con los proyectos live para recuperar el lince desde que estaba al borde de la extinción. "En todas las zonas donde se ha desarrollado un proceso de este tipo nos hemos encontrado con ciertas reticencias iniciales", señala. Algo que suele disiparse en los primeros meses cuando el entorno descubre que el lince "genera muchísimos beneficios" actuando a la hora de favorecer el desarrollo de los diferentes hábitats donde se instala.

Además, el lince entrará en competición con otras especies como el zorro garantizando la regulación de las poblaciones de conejo, algo que ha provocado que los cazadores lo acaben viendo como un aliado para sus propios intereses. En el ámbito agrícola, Moreno defiende que la entrada de este nuevo competidor aliviará la presión en los campos de cultivo como se ha demostrado en otras zonas del sur de España. "La llegada del lince es un ejemplo del valor de la colaboración entre administraciones, comunidad científica y organizaciones conservacionistas», defiende.

Zona en la que habitarán los nuevos linces. / PABLO IBÁÑEZ / EPA

En Aragón este proceso de reintroducción del lince ha sido recibido con cautela por los sindicatos agrarios, que temen que pueda ser un riesgo para las explotaciones de animales. De hecho, en Los Monegros, uno de los territorios inicialmente proclives para su reintroducción, se votó en contra de su suelta. En aquella ocasión se detalló que la comarca vivía de la agricultura y la ganadería, de hecho en los últimos años están saliendo adelante proyectos extensivos que se verían "seriamente amenazados" por los ataques y restricciones que deberían afrontar.

Desde las entidades ecologistas se rechazan estos aspectos al recordar que el lince "está muy especializado en la caza del conejo", a pesar de que sí que se han dado casos de depredación de corzos u ovejas. Para Moreno esta realidad obliga a que las administraciones "sean ágiles a la hora de compensar daño", que también se han registrado en gallineros, al tener en cuenta que la defensa de la biodiversidad "es algo que beneficia a toda la población en su conjunto".

El responsable de comunicación ambiental de Ecologistas en Acción en Aragón, Paco Iturbe, señala que es bueno mantener al lince "alejado de disputas partidistas" debido a que la zona elegida, en los alrededores de Zaragoza, presenta unas condiciones ambientales ideales. "A veces nos puede engañar por parecer un secarral, pero tiene un gran valor y alberga muchas zonas protegidas", destaca.

Aunque eso sí, existe el miedo sobre la acogida que los animales puedan tener en la comunidad. "Se es una especie que desapareció hace cincuenta años sería bueno conocer por qué y estar prevenidos, aunque en este momento la presión de la caza, y también la persecución de la caza furtiva, es mucho menor", señala.

Uno de los linces liberados / Pablo Ibáñez

Por su parte, el coordinador en Zaragoza de los Agentes de Protección de la Naturaleza, Enrique del Ruste, destaca que tras la reintroducción todo el entorno de Torrecilla de Valmadrid estará bajo una vigilancia especial. "Estaremos muy pendientes de la geolocalización de los animales para evitar que suceda algo y en el caso de encontrarnos con problemas poder trasladar al ejemplar al La Alfranca para su recuperación", expresa. En los últimos meses el área de expansión inicial ha sido revisada en profundizar para buscar "posibles puntos de conflicto".

Más allá de esta labor preventiva, los agentes lamentan en todo caso "el sobreesfuerzo" que supone para el cuerpo afrontar estas nuevas labores que suponen "un esfuerzo explícito para una mermada ya plantilla de agentes forestales".

Para el propietario de la finca Acampo Armijo en la que han sido soltados en un cercado los dos primeros ejemplares. "Tenemos mucha satisfacción pues hemos vivido un hito histórico para Aragón, en este momento esperemos que ya estén conviviendo juntos y se garantice su reproducción", asegura Fernando Rebollo.