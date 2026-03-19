Teruel Existe exige a la multinacional CIP que explique su acuerdo con Forestalia y no se ponga "de perfil"

El portavoz de Aragón-Teruel Existe (A-TE) en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, ha exigido este jueves a la multinacional danesa Copenhagen Infraestructures Partnership (CIP) que no se ponga "de perfil" y explique en España el acuerdo que alcanzó en 2020 con la empresa Forestalia para el desarrollo del proyecto del Clúster del Maestrazgo. El líder de la formación ha recordado que tuvo una reunión con la empresa en la que ya avanzó las denuncias que había presentadas contra el proyecto renovable, el más grande de todo el país.

"No estamos acusando a CIP de ningún delito, en absoluto", ha aclarado Guitarte en rueda de prensa, comentando que en un medio de comunicación internacional CIP emitió un comunicado en el que señaló que era "un tercero que actuaba de buena fe", que cuando adquirió los permisos para participar en el clúster el proyecto ya contaba con el aval oficial y se desvinculó de la gestión anterior. También destacaron su "tolerancia cero" con la corrupción y brindaron su "colaboración total" con las autoridades judiciales españoles.

Según confirmó este diario, a través de una nota del fondo danés al medio especializado Renewables Now, CIP se mostraba "consciente de las investigaciones judiciales" que rodean a Forestalia, socio en España. El mismo fondo insistió en que "no es parte de ninguna investigación" y aseguró mantener “estrictos estándares de cumplimiento y gobernanza” en todas sus inversiones y remarca su “política de tolerancia cero contra la corrupción”.

"La realidad es que son conocedores porque nosotros ya tuvimos una reunión en febrero de 2024 en la embajada de Dinamarca para trasladar a la empresas las dudas" que Aragón-Teruel Existe tenía sobre el proyecto. Además, Teruel Existe se reunió en Copenhage con CIP en noviembre de 2024 "para trasladarles, precisamente, todo esto que está pasando", en alusión a la judicialización de las autorizaciones administrativas.

Tomás Guitarte ha señalado que CIP y Forestalia "firmaron un acuerdo de asociación en noviembre de 2020 para desarrollar, entre otros, el Clúster del Maestrazgo. Ha pedido conocer el contenido del acuerdo para saber "cuál es el grado de implicación real de CIP", exigiendo que se entregue a las autoridades judiciales.

Reunión de dirigentes de Teruel Existe con directivos de CIP. / TERUEL EXISTE

Si Forestalia se encargaba de los servicios de desarrollo "quiere decir que la cartera de proyectos ya la había asumido CIP y Forestalia era, simplemente, un tercero al que se le encargaba el desarrollo del proyecto", lo que podría conllevar para CIP una responsabilidad civil subsidiaria si Forestalia hubiera cometido infracciones, ha añadido.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe ha preguntado "quién es el propietario real del Clúster, en qué grado se está llevando a cabo la intervención de Forestalia, simplemente como un contratado o como un contratado dentro de esa asociación", considerando que "hay muchas ambigüedades en el comunicado que hizo CIP".

"CIF es, básicamente, un fondo de inversión con participación incluso estatal de Dinamarca, y queremos que den explicaciones en España y explicaciones también en Aragón, donde está sucediendo el grueso de esta coyuntura", ha enfatizado Guitarte.

Por otra parte, el portavoz ha emplazado a poner en marcha la Agencia Aragonesa Anticorrupción, que ya está constituida por ley y depende de las Cortes de Aragón. "Los acontecimientos que están sucediendo en estas últimas semanas son lo suficientemente graves para que lo pongamos en marcha".