Aragón prevé 4.790 contratos en Semana Santa, un 13,3% más que en 2025

Aragón prevé generar 4.790 contratos durante la campaña de Semana Santa de 2026, un 13,3% más que en 2025, cuando se firmaron 4.227, según las estimaciones difundidas este jueves por Randstad, que sitúan a la comunidad por encima del crecimiento medio nacional, fijado en el 12,1 por ciento.

La provincia de Zaragoza concentrará el mayor volumen de contratación, con 3.400 firmas previstas, lo que supone un incremento del 12,5% respecto al año anterior. Le seguirán Huesca, con 885 contratos y una subida del 19,2%, y Teruel, con 505, un 9,2% más.

Randstad ha atribuido este comportamiento al impulso del sector turístico y, en el caso de Aragón, a unas perspectivas favorables ligadas también a la campaña de nieve, especialmente en el Pirineo aragonés. El director regional de Trabajo Temporal de la zona Norte de la compañía, Jesús Fernández Lima, ha señalado que “el dinamismo del mercado laboral en Aragón se refleja perfectamente en las previsiones para esta campaña de Semana Santa” y ha destacado que el atractivo turístico de la comunidad y el aumento de visitantes impulsarán la contratación en sectores clave como la hostelería.

En el conjunto del país, la campaña de Semana Santa generará 164.160 contrataciones, frente a las 146.455 del año pasado. Aragón se situará así entre las comunidades con mayor crecimiento porcentual, aunque por detrás de Extremadura, con un aumento del 17,8 por ciento; Murcia, con un 17,5; País Vasco, con un 16,2; Galicia, con un 14,4, y Madrid, con un 14,2.

Por sectores, al igual que ocurre en el conjunto del país, el de la hostelería volverá a liderar la contratación en Aragón. A nivel nacional concentrará 142.300 contratos, un 13,7 por ciento más que en 2025, lo que representa cerca del 87 por ciento del total previsto. A distancia se situarán transporte y logística, con 12.710 contratos, un 3,7 por ciento más, y el sector del entretenimiento, con 9.150, un 1,1 por ciento más.

Entre los perfiles más demandados para esta campaña figuran camareros, cocineros, ayudantes de cocina, camareras de piso y recepcionistas, además de conductores, repartidores y personal logístico para atender el aumento de desplazamientos y actividad comercial durante estas fechas.