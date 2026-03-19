El Centro Soriano de Zaragoza reconoce la trayectoria de la magistrada María José Hernández Vitoria

El Centro Soriano de Zaragoza entregó este martes el Premio Moisés Calvo a la magistrada María José Hernández Vitoria, en reconocimiento a una trayectoria marcada por su compromiso con la justicia laboral y su contribución al desarrollo del orden social en el ámbito judicial.

El acto tuvo lugar anoche en el NH Gran Hotel de la capital aragonesa, en el marco de una gala presentada por la periodista de ascendencia soriana Marta Garú, y coincidió con un momento especialmente simbólico para la entidad, que este mes celebra su 70 aniversario.

El galardón, instituido en 2010, distingue a sorianos residentes en Aragón que han destacado en su trayectoria personal o profesional. Lleva el nombre del presidente fundador de la entidad, considerado uno de los principales referentes de la comunidad soriana en Aragón, “ejemplo de constancia, esfuerzo y trabajo”.

Trayectoria de la premiada

Natural de Ágreda (Soria), Hernández Vitoria se licenció en Derecho por la Universidad de Zaragoza y ha desarrollado gran parte de su carrera en Cataluña, País Vasco, Madrid y Zaragoza. Ingresó en la carrera judicial en la década de 1980 y se especializó en el orden social, acumulando experiencia tanto en juzgados como en órganos colegiados. En septiembre de 2019 fue nombrada presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo, un hito en la judicatura aragonesa.

En su discurso tras recoger el galardón, Hernández Vitoria reivindicó su “conciencia soriana”, construida —explicó— en los años de infancia, “cuando el folio del corazón está en blanco y todo queda grabado para siempre”. Definió su vínculo con Soria como un afecto arraigado en la memoria personal, en los veranos en Ágreda y en una red de amistades que, décadas después, sigue reuniéndose cada año.

La magistrada evocó escenas de esa niñez —las eras, las charangas o la solidaridad vecinal— para subrayar cómo esos recuerdos han moldeado su forma de entender la vida y su pertenencia compartida entre Soria y Aragón.

En relación a su trayectoria profesional, la magistrada rindió homenaje a la carrera judicial y defendió su papel en la protección del Estado de derecho y la convivencia democrática. Recordó los años de destinos fuera de Zaragoza —que compatibilizó con la vida familiar— y puso en valor el apoyo de sus compañeros, especialmente tras su regreso a Aragón en 2019 como primera mujer al frente de la Sala de lo Social del TSJA. Desde esa perspectiva, reivindicó también la igualdad como principio esencial de la ciudadanía europea y apeló a no resignarse ante la despoblación de Soria. Cerró su intervención con un agradecimiento explícito al Centro Soriano por la concesión del premio, que aseguró haber recibido “con sano orgullo”.

70 años del Centro Soriano de Zaragoza

La entrega del premio se enmarcó en la intensa programación con la que el Centro Soriano conmemora sus siete décadas de historia. Fundado el 18 de marzo de 1956, la entidad ha evolucionado desde su función original —servir de punto de apoyo para los sorianos que llegaban a Zaragoza— hacia un espacio de dinamización cultural, social y económica.

“Una casa regional ya no es un espacio para la nostalgia o la ayuda mutua entre paisanos como cuando se fundó”, resume su actual presidente, Juan Antonio Vélez, que a sus 35 años busca reforzar el papel de la entidad como plataforma de difusión de la cultura soriana y de conexión económica entre territorios. Hoy, su actividad gira en torno a iniciativas culturales, gastronómicas y sociales —como recientes encuentros multitudinarios— que reflejan la vigencia de una comunidad que sigue teniendo un fuerte arraigo en Zaragoza.

No en vano, la capital aragonesa acoge a unos 13.000 sorianos de origen empadronados, hasta el punto de que, como repiten desde la propia entidad, el mayor municipio de Soria después de su capital es Zaragoza.