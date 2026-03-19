Cohetes, aviones y drones: el Aeropuerto de Teruel se reafirma como fábrica y laboratorio de innovación

Pintura de alta tecnología para aviones de doble pasillo, cohetes con motores de combustible líquido ensayados a un ritmo inédito en Europa, drones que mañana podrán llevar medicamentos a hospitales y el desarrollo de un laboratorio aeroespacial con 10 millones de euros de inversión en camino. Todo ello es lo que está ocurriendo en el Aeropuerto de Teruel, y todo ello fue el hilo conductor de la mesa redonda Del hangar al futuro. Industria, talento e innovación en Teruel, celebrada en el auditorio de la Cámara de Comercio de Teruel dentro de la jornada El aeropuerto pone en órbita a Teruel, organizada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica.

Para contarlo, la cita contó con la participación de los responsables de tres empresas que son protagonistas directas de esa transformación: Daniel Yuste, director general de Delsat Drones; Pedro Jarai, director general de IAC; y Francesc Casas, responsable de Public Affairs de PLD Space, así como de Esther Borao, directora del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), que desgranaron sus proyectos, sus planes de expansión y su visión común: que Teruel es ya un referente aeronáutico y aeroespacial, no solo en España, sino en Europa y su crecimiento es “exponencial”.

Daniel Yuste, director general de Delsat Drones. / Jaime Galindo

Delsat: del audiovisual al transporte de medicamentos con drones

Una de las primeras compañías en aterrizar en el Aeropuerto de Teruel fue Delsat Drones. Daniel Yuste, su director general, explicó cómo ha vivido desde dentro la transformación del recinto. Originaria de Monreal del Campo, la empresa comenzó prestando servicios audiovisuales con drones y ha ido ampliando su actividad hasta poder usar los drones como herramienta para salvar vidas.

En concreto, Yuste se refirió al proyecto Pharmadron que “muy próximamente”, aunque no precisó cuándo, va a realizar los primeros vuelos reales con entrega de medicamentos a un hospital de Zaragoza, con el centro de control de esa operativa ubicado en el Aeropuerto de Teruel. Y, vinculado al mismo, expuso su intención de crear en el Aeropuerto de Teruel un centro logístico de control de drones, “principalmente para cubrir nuestras necesidades pero también abierto a otras empresas”, explicó.

Además, otro eje de actividad en el que Delsat sigue despuntando es la formación de pilotos de drones en la que cuentan con el máximo nivel de certificación. Una actividad que para ver su evolución global, Yuste puso un ejemplo real: él es el piloto número 335 que recibió esa habilitación en España y hoy hay más de 150.000 pilotos autorizados en el país, un crecimiento que él mismo calificó de "abismal".

Pedro Jarai, director general de IAC. / Jaime Galindo

IAC: más de 100 aviones pintados en dos años

Otra de las compañías presentes en la jornada fue IAC, empresa multinacional con presencia en 21 instalaciones en todo el mundo que llegó a Teruel en 2023 con una propuesta industrial para aplicar recubrimientos de alta precisión a aviones de gran tamaño, los llamados de fuselaje ancho o doble pasillo. Dos años después, su director general, Pedro Jarai, explicó que ya han superado los 100 aviones pintados y el siguiente paso es doblar esa capacidad.

Jarai explicó que las conversaciones con el consorcio del aeropuerto, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel fluyeron con rapidez. "Cogieron el teléfono y nos atendieron", resumió. Las obras están en marcha y prevén estar operativos en otoño de este año. Para entonces, IAC habrá pasado de los actuales 100 trabajadores a 180, gracias a cuatro programas formativos de casi 500 horas cada uno, desarrollados junto a Inaem, dirigidos a personas en desempleo sin formación previa, incluyendo personas inmigrantes. "Nunca hemos parado por falta de personas", afirmó Jarai con rotundidad, y añadió que el modelo formativo, además de nutrir la plantilla, permite integrar laboralmente a colectivos que de otro modo difícilmente accederían al sector aeronáutico.

Además, por citar y hacer más tangible su actividad de cara al público, Jarai desgranó que un proyecto normal de “pintado” de un avión suele llevar de 8 a 10 días, aunque hay algunos específicos como el que realizaron recientemente para Qatar Airways, que requirió 22 días de trabajo.

Esther Borao, directora del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). / Jaime Galindo

El ITA descentraliza su conocimiento e instala un laboratorio en el aeropuerto

Por su parte, Esther Borao explicó el proyecto del Instituto Tecnológico de Aragón para construir en las instalaciones del aeropuerto un laboratorio con una inversión de 10 millones de euros, financiados con el Fondo de Transición Justa y los fondos FITE. Una instalación que tendrá tres líneas de actuación: una de validación de materiales y certificaciones, otra de economía circular y reciclado, y una tercera orientada a robótica espacial y comunicaciones. La primera licitación de equipamiento, por 1,8 millones, ya está en marcha, y el objetivo es que las instalaciones estén operativas en 2027.

Además, Borao presentó el papel del Instituto Tecnológico de Aragón como el departamento de innovación que muchas pymes no pueden permitirse tener. Con 350 personas y cuatro décadas de historia, el ITA ha puesto en marcha un plan estratégico cuyo lema es "Aumentamos la colaboración, aumentamos el impacto", y que pasa por descentralizarse geográficamente. Además de en el Aeropuerto de Teruel, tiene previsto instalarse en Motorland Technopark y en Monzón.

Y, ligado a ello, anunció que este viernes el ITA lanzará el programa Inno Pro Teruel, dotado con 300.000 euros, para financiar proyectos de innovación de alrededor de 30.000 euros con pymes de toda la provincia de Teruel. El modelo elegido es el de compra pública precomercial: en lugar de subvencionar, el ITA compra a la empresa el reto tecnológico y luego la acompaña en hacerlo realidad.

Francesc Casas, Public Affairs de PLD Space. / Jaime Galindo

PLD Space: 169 millones de la Agencia Espacial Europea

Otra de las noticias de la jornada llegó de la mano de PLD Space, la empresa alicantina que lleva en Teruel desde 2015 y que realizó allí sus primeros ensayos de un lanzador cohete de combustible líquido privado en España, y que acaba de cerrar una ronda de financiación de 180 millones de euros y un contrato con la Agencia Espacial Europea por valor de 169 millones de euros. Para Francesc Casas, Public Affairs de PLD, esta financiación es el segundo hito más importante en la historia de la compañía, solo por detrás del lanzamiento del Miura 1 porque "confirma la credibilidad del proyecto y abre la puerta a generar mercado real", explicó.

Y es que el objetivo de PLD Space no es lanzar solo un cohete, sino ofrecer un servicio recurrente de acceso al espacio. Su hoja de ruta prevé hasta 30 lanzamientos hasta finales de la década, y Teruel seguirá siendo punto estratégico en esa actividad ya que todos los vehículos deben calificarse y ensayarse previamente, algo que se realiza en las instalaciones turolenses.

Casas señaló que la compañía, que comenzó con 15.000 m2 en el aeropuerto y amplió a 150.000 m2 en 2024, tiene hoy en Teruel su "mayor ventaja competitiva, solo después del equipo humano".

Además, destacó el contrato que la Agencia Espacial Europea ha adjudicado a PLD Space por 169 millones de euros para desarrollar nuevos lanzadores privados europeos, lo que sitúa a la empresa en el centro de la apuesta continental por la soberanía en el acceso al espacio.

El factor humano, la clave del éxito

Más allá de las cifras y los proyectos, los cuatro ponentes coincidieron en señalar un elemento intangible pero determinante en el éxito del aeropuerto de Teruel: la disposición de las personas e instituciones locales para resolver problemas. Pedro Jarai lo expresó con claridad al final de la mesa: "Si hay algo que nos ha permitido crecer tan rápidamente es la habilidad de estas personas –en referencia al director del aeropuerto y a la alcaldesa de Teruel- para coger el teléfono y ayudarnos a resolver un problema ".

Francesc Casas ahondó en esa misma idea al recordar que PLD Space llegó al aeropuerto con dos jóvenes de 24 y 25 años y una tecnología nunca probada en España, y que encontraron un entorno dispuesto a buscar fórmulas para encajar lo que todavía no tenía marco regulatorio.

Daniel Yuste, por su parte, avanzó que su próximo gran proyecto —el centro de control logístico de drones— se quiere desarrollar con otras empresas del aeropuerto, convencido de que el beneficio es compartido y Esther Borao cerró con una imagen que resume bien las expectativas colectivas: "Lo que espero es que en un año ya se nos quede pequeña la nave del laboratorio y tengamos que pedirle más metros cuadrados al director del aeropuerto, Alejandro Ibrahim".

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La mesa redonda se enmarcó en la jornada ‘El aeropuerto pone en órbita a Teruel’ organizada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica, con el impulso del Gobierno de Aragón y el Consorcio del Aeropuerto de Teruel, y la colaboración de la Diputación Provincial de Teruel, el Ayuntamiento de Teruel, el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), IAC y Delsat.