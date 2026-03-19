Los efectos de la huelga de médicos en Aragón: más de 530 operaciones suspendidas y protestas en los centros sanitarios

La huelga de médicos en Aragón encara su tramo final de la semana y los sindicatos convocantes, Cesm Aragón y Fasamet, ya tienen puesto el foco en la manifestación de este viernes en Zaragoza, que prevén que sea multitudinaria. Tienen claro que los "responsables" de esta situación son dos actores: el Gobierno de Aragón (por las condiciones laborables que reclaman) y el Ministerio de Sanidad (por el Estatuto Marco), a quienes acusan de "seguir mintiendo y no querer negociar".

Mientras se siguen sucediendo las protestas a las puertas de los hospitales de la comunidad, la consecuencia de la huelga se deja notar fuerte en las operaciones canceladas a pacientes. Según los últimos datos del Departamento de Sanidad, el total de cirugías que han tenido que ser suspendidas en tres días (de lunes a miércoles, porque los datos de este jueves se conocerán el viernes) asciende a 532 operaciones. En detalle, fueron 174 el lunes; 186 el martes; y 172 el miércoles.

A los pacientes afectados se les comunica la situación casi en el momento, tal y como ha contado este diario en los últimos, y se les reprograma la cirugía para más adelante. El tiempo de espera pueden ser varias semanas o dos meses, según el caso.

Lo que también se verá afectado por la huelga de médicos son los análisis de sangre que los usuarios se están realizando estos días en sus centros de salud, ya que, como pasara en febrero, muchos de esos análisis no se podrán analizar por el paro de los profesionales y el paciente se los tendrá que volver a repetir.

En cuanto al seguimiento de la huelga en este jueves, Sanidad habla de un 12,05% en jornada de mañana. De 3.967 efectivos reales han hecho huelga 478, indican. Por provincias, el dato en Huesca ha sido del 2,22% (13 han hecho huelga de 585); en Teruel de 8,21% (de 341 han secundado el paro 28); y del 14,3% en Zaragoza, con 437 profesionales en paro frente a los 3.041 efectivos reales. Por su parte, Cesm Aragón y Fasamet hablan de un 80% de seguimiento en hospitales y un 50% en centros de salud.

Los médicos y facultativos recalcan que la huelga “no es una cuestión de mejoras laborales, estamos luchando por parar unas normas y unas actuaciones que ponen en peligro todo el sistema sanitario” y supone también un riesgo para la seguridad del paciente, "que puede ser atendido por un médico que lleve casi 24 horas trabajando sin descanso", dicen.

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Aseguran que, si siguen sin respuesta a sus reclamaciones, la próxima semana de huelga se celebrará del 27 al 30 de abril. Los profesionales ya han anunciado que están estudiando incrementar las medidas de presión y se plantean llegar a la huelga indefinida.