Eigo sopla diez velas con un pie en Portugal y una cartera récord de pedidos

Eigo ha cruzado una frontera simbólica y otra real en su décimo aniversario. Diez años después de su fundación en Zaragoza, la constructora que ha crecido al calor de la inmologística celebra su consolidación con cifras récord, nuevos mercados y una agenda de proyectos en máximos. La compañía ha iniciado su expansión internacional con su primera obra en Portugal y encara 2026 con una cartera histórica, al tiempo que se ha abierto paso en nuevos nichos como los centros de datos, llamados a ser uno de los grandes motores del sector en los próximos años.

La compañía dirigida por Ricardo Martínez Jordán celebra la efeméride en lo que él mismo define como “un momento bonito e interesante”. Eigo ha consolidado un modelo centrado en el crecimiento sostenido, la innovación y una forma diferente de entender la construcción, haciendo bandera del conocimiento técnico y la excelencia para ofrecer soluciones más eficientes, sostenibles y adaptadas a las necesidades del mercado.

El salto exterior marca un punto de inflexión. La empresa ha logrado su primer contrato en Portugal, un proyecto logístico de 56.000 metros cuadrados en Oporto, lo que ha llevado aparejada la apertura de una filial en el país luso. Tras constituir la sede fiscal, Eigo prepara ya su desembarco operativo en Lisboa, donde prevé abrir una oficina en los próximos meses con la vista puesta en acompañar allí a sus clientes habituales, cada vez más activos en ese mercado.

Objetivos estratégicos

“Uno de los objetivos estratégicos era internacionalizar la compañía y se ha cumplido”, resume Martínez Jordán sobre un 2025 que ha servido de antesala al salto actual. Ese mismo ejercicio ha dejado también otro hito, como es la entrada efectiva en el negocio de los centros de datos, donde la empresa ya ha logrado sus primeras adjudicaciones y comienza a posicionarse en un segmento de alta exigencia técnica y fuerte proyección.

Con estos mimbres, Eigo encara 2026 con una previsión de facturación de 220 millones de euros. El volumen de obra para ejecutar este mismo año ronda esa cifra, a los que se suman otros 50 millones ya comprometidos para 2027. “Es muchísimo volumen”, admite el CEO, consciente de que el crecimiento llega en un contexto menos previsible que en ejercicios anteriores.

Entre los proyectos más relevantes figuran grandes desarrollos logísticos —como una operación vinculada al entorno aeroportuario— y encargos como el nuevo centro logístico de Inditex en Sagunto (Valencia) que impulsa la promotora inmobiliaria Conren Tramway. Grandes proyectos en línea con la trayectoria reciente de la compañía, que se ha situado entre las firmas de referencia en la construcción industrial y logística en España.

Ese crecimiento se apoya en una estructura que ya alcanza los 220 trabajadores, tres sedes en España (Zaragoza, Madrid y Valencia) y una cuarta en Portugal. Además, Eigo ha reforzado su diversificación con dos grandes líneas. Por un lado, Eigo Plus, centrada en servicios avanzados de construcción y rehabilitación para cliente final. Y por otro, Eigo High Tech, orientada a infraestructuras tecnológicas como los data centers.

Incertidumbre geopolítica

Pero el horizonte no está despejado. La compañía observa con cautela la evolución del conflicto en Oriente Medio y sus posibles efectos en cadena sobre el sector. “Todo esto afecta a materias primas clave como el petróleo, y puede derivar en un proceso inflacionario como el de la guerra de Ucrania”, advierte Martínez Jordán. A ello se suma el encarecimiento de la financiación, que puede retraer la inversión de los fondos, principales clientes de la compañía.

Eigo llega a su décimo aniversario con la maquinaria en plena velocidad de crucero, pero sin perder de vista un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, que introducen incertidumbre sobre los costes y la inversión.

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“Cumplir diez años es un hito importante, pero sobre todo es una oportunidad para reconocer el trabajo de todas las personas que han formado parte de este proyecto. Nuestro crecimiento solo ha sido posible gracias al talento, la dedicación y la confianza de nuestro equipo, clientes y colaboradores”, subraya su director general. Con ese bagaje, la constructora aragonesa encara una nueva etapa en la que crecer ya no es solo cuestión de metros cuadrados, sino de resistir y anticiparse a un mundo cada vez más inestable.