Emma Buj: “Se fueron sumando compañías y hoy ya no sumamos, hoy multiplicamos”

“No se trata de un proyecto de Teruel, sino de un proyecto de Aragón”. Con esta idea ha arrancado la intervención de Emma Buj, alcaldesa de la capital turolense, durante el foro El aeropuerto pone en órbita a Teruel, organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica, con el impulso del Gobierno de Aragón y el Consorcio del Aeropuerto de Teruel.

La regidora ha subrayado que Aragón “debe sentirse muy orgulloso de lo que se está haciendo en Teruel”, al tiempo que ha defendido el papel estratégico de una infraestructura que se ha consolidado como la mayor plataforma aeroportuaria del sur de Europa y como un enclave que destaca por un crecimiento que ha calificado de “imparable”.

Durante su intervención, Buj ha echado la vista atrás para recordar los primeros pasos del aeropuerto, una etapa en la que, según ha señalado, “no había ni aviones ni personal” y en la que la gran incógnita era cómo poner en marcha un proyecto de tal envergadura. En ese repaso a los inicios, ha querido poner en valor el papel de las primeras empresas que apostaron por Teruel, entre ellas Tarmac, a la que ha definido como “la que tiró del carro” y “el primer cliente”.

Crecimiento imparable

A partir de ahí, ha resumido la evolución del aeropuerto con una frase que condensa el cambio de dimensión vivido en los últimos años: “Se fueron sumando compañías y hoy ya no sumamos, hoy multiplicamos”.

La alcaldesa ha explicado que Teruel ha transformado además su modelo de negocio. Según ha detallado, ya no se trata únicamente de que el aeropuerto otorgue concesiones a empresas, sino de que son las propias compañías las que llegan, se implantan e invierten, impulsando así un crecimiento extraordinario.

Ese desarrollo, ha añadido, está favoreciendo la creación de un auténtico ecosistema empresarial e industrial, ya que su impacto no se limita al empleo directo o a la atracción de inversión, sino que se extiende a otros sectores y contribuye a reforzar el conjunto de la economía turolense.

En esa línea, Buj ha destacado el anuncio del nuevo Grado en Ingeniería Aeroespacial, previsto para el curso 2027, fruto del acuerdo con la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. A su juicio, este avance es una muestra más de ese “crecimiento exponencial” que alcanza a todas las categorías profesionales y que abre la puerta a que perfiles altamente cualificados puedan desarrollar su proyecto vital y laboral en la ciudad.

Oportunidad de futuro, pero también de presente

Para la alcaldesa, este proceso tiene una doble lectura, porque es una oportunidad de futuro, pero también de presente. En su opinión, permite que muchos jóvenes vean en Teruel una opción real para formarse, trabajar y prosperar sin tener que marcharse fuera. “Se pueden quedar en Teruel y triunfar en Teruel”, ha defendido.

Buj ha insistido también en que el del aeropuerto no es solo un modelo de negocio, sino “un modelo de negocio de éxito”, capaz de abarcar actividades vinculadas a toda la cadena aeroespacial porque van “desde la atmósfera y la estratosfera hasta el espacio; desde los drones y los aviones hasta las plataformas estratosféricas y los cohetes”.

Un refugio seguro en momentos de incertidumbre

La alcaldesa ha enmarcado además el papel del aeropuerto en el actual contexto internacional, marcado por la incertidumbre y por distintos conflictos geopolíticos. Frente a ese escenario, ha asegurado que Teruel “ha sido refugio” y lo sigue siendo, en referencia a la capacidad del aeródromo para ofrecer soluciones logísticas e industriales en momentos de inestabilidad global.

Para ilustrar la dimensión de ese potencial, ha recordado que Airbus fabrica hasta 1.000 aviones al año, una cifra que, a su juicio, anticipa también la magnitud de la actividad ligada al desmontaje y tratamiento de aeronaves en las próximas décadas. En ese sentido, ha apuntado que el aeropuerto turolense tendrá por delante un importante recorrido en este ámbito.

En un momento de “tanta incertidumbre”, ha concluido Buj, “Teruel es un refugio seguro”. Por ello, ha lanzado un mensaje directo a las compañías para que sigan apostando por la provincia y por una infraestructura que, ha defendido, se ha convertido en uno de los grandes motores económicos de Aragón.