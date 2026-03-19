Un entramado societario detrás del crecimiento de las renovables en Aragón: 310 solicitantes pertenecían a 18 empresas

La Cámara de Cuentas ha puesto negro sobre blanco una manera de gestionar la expansión de las energías renovables basada en la creación de entramados societarios procedentes de los mismos grupos empresariales, y la creación prácticamente de una sociedad mercantil para cada proyecto de energías renovables. Según las cifras del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, "los 377 proyectos de instalación para los que se solicitó autorización ambiental al Inaga fueron promovidos por 310 solicitantes distintos, fundamentalmente sociedades mercantiles".

Los auditores señalan que "la propia denominación de muchas de estas sociedades, así como la documentación de varios expedientes revisados en la muestra de control, sugiere la existencia de un nexo común en muchos de ellos, ya sea una misma sociedad matriz o propietario individual".

Su investigación concluye, de hecho, que la mayoría de los 377 proyectos procede de 18 propietarios o grupos empresariales, "que representan conjuntamente el 64,2% de los expedientes, así como el 75,4% de la potencia total a instalar y el 76,4% de las tasas ingresadas por el Inaga por esos conceptos".

En concreto, de esa veintena de grupos, son tres los que copan la inmensa mayoría de proyectos tramitados entre 2019 y 2023: Bruc, Forestalia Renovables y Repsol SA. Entre estas tres compañías aglutinan más del 30% del total de los expedientes (Bruc el 13,5%; Forestalia, el 11,1% y Repsol, el 6,1%). Estos proyectos suman, en total, el 42,9% de la potencia a instalar.

La Cámara de Cuentas también afeó en su informe que los listados facilitados por el Inaga sobre los expedientes analizados "no identificaban los propietarios ni los grupos empresariales a los que pertenecen los promotores" y, señaló, tampoco era fácil "deducirlos de la documentación de cada expediente" ya que no se requería esta información.

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Relacionado con los problemas de identificación y "trazabilidad" de los expedientes de renovables, la Cámara de Cuentas denuncia que en 735 de los 1.191 expedientes tramitados entre 2019 y 2023, el 61,7% del total, "se identifica un municipio erróneo, que no guarda ninguna vinculación con la localización del proyecto o su tramitación". Un detalle más que pone en duda la gestión correcta de este tipo de expedientes, ahora bajo la lupa de la justicia en el caso Forestalia.