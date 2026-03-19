Nueva polémica por Sijena: el Museo de Lérida no cederá las tablas al Gobierno de Aragón para una exposición temporal
La consellera de Cultura, Sonia Hernández, ha defendido la decisión del Museo de Lérida de no ceder las tablas de Sijena al Gobierno de Aragón, al considerar que "desnudaba" la exposición permanente.
La consellera de Cultura, Sonia Hernández, ha avalado la decisión del Museo de Lérida de no ceder al Gobierno de Aragón, para una exposición temporal, cinco tablas procedentes del Monasterio de Sijena que se ubican en la exposición permanente del centro.
La consellera, que ha hecho estas declaraciones antes de la reunión del plenario del Museo de Lérida, ha argumentado que los directores de esta institución museística consideraron que el préstamo temporal de estas piezas "desnudaba" la exposición permanente y que, por tanto, no se podían prestar.
En este sentido, Sonia Hernández ha dicho que denegar piezas es “una cosa bastante ordinaria”. “Solicitudes de préstamos de los museos se realizan a diario, hay motivos de denegación constantes por razones de conservación y por razones que están en la exposición permanente. Son dos motivos muy habituales”, ha señalado.
Por otra parte, la titular catalana de Cultura ha avanzado este jueves que su departamento tiene previsto incrementar la partida que destina al Museo de Lérida y pasar de los 1,3 millones de euros actuales a un total de 1,6 millones de euros.
“La Generalitat aporta algo más del 50 % del presupuesto, en estos momentos estamos en 1,3 millones de euros. Si todo va bien y tenemos presupuestos como tenemos previsto, iremos a 1,6 millones”, ha afirmado la consellera este jueves, en declaraciones a los medios, antes la reunión del plenario del Museo de Lérida, la primera presencial desde 2019.
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