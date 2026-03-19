El Grupo Dia vuelve a crecer en Aragón tras la gran venta a Alcampo y roza de nuevo el centenar de tiendas

El Grupo Dia vuelve a ganar pulso en Aragón tras varios años de repliegue, ajustes internos y desinversiones. La cadena, que fue durante años líder por número de establecimientos en el territorio, ha logrado estabilizar su red tras la venta de 41 supermercados a Alcampo y ha iniciado una nueva fase de crecimiento que le permite recuperar terreno y acercarse de nuevo al centenar de tiendas en la comunidad autónoma. Con este giro, apoyado en un modelo más flexible y centrado en la proximidad, la compañía se refuerza en un mercado cada vez más competitivo y concentrado.

La compañía cuenta actualmente con 96 tiendas en Aragón, distribuidas de forma desigual pero capilar, con 71 centros en la provincia de Zaragoza, 15 en Huesca y 10 en Teruel. Solo en la capital aragonesa alcanza ya los 50 establecimientos tras la apertura esta misma semana de un nuevo supermercado en la calle Graus, que refuerza su presencia en el tejido urbano y eleva a 73 las tiendas en toda la provincia zaragozana.

Giro estratégica de la cadena

Este movimiento confirma el giro estratégico de la compañía tras años de reestructuración. Dia llegó a superar los 140 establecimientos en Aragón en 2020, pero inició entonces un proceso de ajuste que culminó en 2022 con la venta de parte de su red a Alcampo. Aquella operación redujo su huella a unas 90 tiendas en 2024, una cifra que ahora vuelve a crecer de forma sostenida.

La expansión actual, sin embargo, responde a un modelo distinto. La compañía ha apostado decididamente por el formato de proximidad y por el impulso de franquicias como vía principal de crecimiento. De hecho, 63 de sus establecimientos en Aragón operan bajo este régimen, en una estrategia que busca combinar capilaridad territorial con menor inversión directa.

“Aragón es un territorio clave para nosotros. Queremos seguir creciendo aquí con tiendas próximas, accesibles y conectadas con cada barrio y cada municipio”, subrayan a este diario fuentes de la compañía, que insisten en que el objetivo va más allá de la mera expansión comercial y pretende dinamizar el tejido económico local.

El nuevo concepto de tienda, más amplio, luminoso y orientado a una compra rápida, es otra de las claves de esta nueva etapa. El establecimiento recién inaugurado en Zaragoza, por ejemplo, cuenta con 220 metros cuadrados de sala de ventas y cerca de 2.400 referencias, en línea con ese modelo renovado.

Crecimiento del empleo

El crecimiento de la red también tiene su reflejo en el empleo. Solo en 2025, Dia generó más de 40 nuevos puestos de trabajo en Aragón vinculados a aperturas, y en total mantiene más de 1.500 empleos entre tiendas, almacenes y oficinas en la comunidad. A ello se suma el impacto indirecto de su red de franquiciados y proveedores locales, que ronda el medio centenar en la región.

La compañía ha reforzado además su apuesta por la omnicanalidad. Su servicio online ya alcanza al 63% de la población aragonesa, apoyado en alianzas con plataformas como Glovo, Just Eat, Uber Eats o Amazon Fresh. Esta combinación de tienda física de proximidad y distribución digital busca consolidar su competitividad en un mercado cada vez más tensionado.

Un sector de alta competencia

No es un terreno sencillo. El sector de la distribución alimentaria en Aragón ha vivido en la última década una fuerte concentración y competencia, con operadores como Mercadona ganando peso en superficie comercial y cadenas como Alcampo reforzando su red tras absorber parte del negocio de Dia. En este contexto, la cadena controlada por el fondo LetterOne —que se hizo con el control en 2019 tras una OPA— ha optado por redefinir su posicionamiento en lugar de competir en escala.

Dia España, motor de crecimiento y rentabilidad del grupo, logra un beneficio neto de 166 millones de euros, casi tres veces más que en 2024. El éxito de su estrategia impulsa el crecimiento de sus ventas comparables en un 7,4%, a lo que se suma una contribución del 1,2% por la expansión de la red de tiendas.

Frente al modelo anterior, basado en volumen, Dia apuesta ahora por la "cercanía, la flexibilidad y el arraigo local" como elementos diferenciales. Una estrategia que, al menos en Aragón, empieza a traducirse de nuevo en crecimiento.

La compañía prevé nuevas aperturas a lo largo de 2026, un año en el que ya ha subido la persiana de varios establecimientos, entre ellos, uno en Teruel, el pasado mes de febrero, y otro en la ciudad de Zaragoza, abierto esta semana. Con esta reactivación, se inicia una nueva etapa para una de las cadenas históricas de la distribución alimentaria en la comunidad.