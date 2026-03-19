Así huele la nueva etapa de Alejandro Moda: tres perfumes y una gran puesta de largo en Zaragoza

Alejandro Moda ha presentado esta tarde en su tienda de Isaac Peral una nueva línea de perfumes con la que amplía su universo de marca más allá de la moda. El acto, celebrado en el Día del Padre, ha servido también para conmemorar el 50 aniversario de la firma en una cita concebida no solo como una puesta de largo comercial, sino como una jornada para celebrar, agradecer y compartir con su entorno más cercano.

La presentación ha reunido a distintas caras conocidas de Zaragoza y del ámbito deportivo, con la presencia de jugadores del Casademont Zaragoza y también de representantes del Real Zaragoza, entre ellos su capitán, Francho Serrano. El evento ha contado además con la actuación al saxo de Daniel Simón y con la proyección del spot publicitario de las nuevas fragancias.

La firma ha dado a conocer tres propuestas diferentes pero conectadas por una misma identidad. Por un lado, el relanzamiento de Forever, el perfume clásico de Alejandro Moda. Por otro, la incorporación de dos nuevas fragancias: Forever In Love y Forever Young. Tres formas distintas de interpretar conceptos como la elegancia, la emoción y la frescura.

Durante la presentación, tanto el fundador y propietario de la empresa, Alejandro Martínez, como la CEO, Vanesa Til, han incidido en la idea de que un perfume no es un producto accesorio dentro de una marca de moda, sino una forma de trasladar su esencia al terreno de las sensaciones. Si la ropa se ve, se toca y se prueba, el perfume —han defendido— permite que una firma también permanezca en el recuerdo a través de la emoción y del aroma.

'Forever': El clásico que no necesita llamar la atención para dejar huella

La primera de las fragancias presentadas es Forever, el perfume histórico de la casa, lanzado originalmente en el año 2000 y ahora recuperado con su esencia original.

Definido como un perfume atemporal, sofisticado y refinado, Forever busca representar una elegancia masculina serena, de esas que no necesitan estridencias para hacerse notar. Sus notas de salida combinan lavanda, menta, cardamomo, bergamota y abrótano, lo que le aporta una entrada fresca, aromática y elegante. En el corazón aparecen canela, flor de azahar del naranjo y alcaravea, mientras que el fondo lo forman vainilla, haba tonka, ámbar, sándalo y cedro, responsables de su carácter más profundo y envolvente.

La marca lo resume como el perfume de un hombre seguro de sí mismo, fiel a su estilo y capaz de mantener la distinción en cualquier ocasión.

'Forever In Love': Una fragancia envolvente para quienes valoran los detalles

La segunda propuesta de la colección es Forever In Love, una fragancia que mantiene la elegancia como punto de partida, pero se desplaza hacia un terreno más emocional, cercano y envolvente. La propia firma la presenta como un perfume vinculado al romanticismo, la sofisticación y la sensibilidad.

Nueva línea de perfumes de Alejandro Moda. / LAURA TRIVES

En su salida aparecen neroli de Túnez, mandarina y pimienta rosa, que le dan una entrada luminosa y viva. El corazón incorpora flor de azahar del naranjo, petit grain, sal y resina almáciga del lentisco, una combinación que acentúa su perfil singular. En el fondo se mezclan incienso de olíbano, almizcle, vetiver de Haití, lirio de los valles, ámbar y peonía, con un resultado delicado, seductor y persistente.

Se trata de una fragancia abierta a nuevas sensibilidades y que muchas personas pueden percibir también en clave unisex, en línea con una forma cada vez más libre de entender el perfume.

'Forever Young': frescura y energía para una nueva generación

La tercera novedad es Forever Young, una fragancia pensada para transmitir dinamismo, vitalidad y una actitud contemporánea. Frente al perfil más clásico de Forever o al tono más emocional de Forever In Love, esta propuesta se sitúa en una esfera más fresca, deportiva y vibrante.

Sus notas de salida incluyen bergamota, grosellas negras, manzana, limón y pimienta rosa, con una sensación inicial chispeante y llena de energía. En el corazón aparecen piña, pachulí y jazmín de Marruecos, mientras que el fondo combina abedul, almizcle, musgo de roble, cedro y ambroxan, lo que le aporta una base limpia, moderna y duradera.

Forever Young quiere representar, según ha explicado la firma, la energía del presente y la personalidad de una nueva generación. También aquí se ha insistido en una idea que atraviesa toda la colección, que las fragancias ya no hablan tanto de normas o etiquetas como de actitud.

Con esta nueva línea, Alejandro Moda da un paso más en la construcción de una identidad que busca ir más allá de la ropa y del look. La empresa zaragozana convierte así el perfume en una prolongación de su estilo y en una nueva forma de conectar con el público en un año especialmente simbólico para la firma.