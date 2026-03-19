José Ramón Villanueva, historiador: "Existe una involución preocupante en términos de memoria democrática"

«Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia», aseguraba José Saramago en unos años en los que estas dos palabras no aparecían en los discursos cargados de connotaciones negativas. Una realidad ante la que se rebela el historiador alcañizano José Ramón Villanueva, que hace suya la reflexión del portugués para asegurar que la obligación de mirar atrás "debe latir en el seno de todas las democracias como un valor esencial que nos hace reflexionar sobre el pasado".

El investigador sobre temas relacionados con la historia del republicanismo, el socialismo y el movimiento obrero presenta este jueves en el IAAC Pablo Serrano de Zaragoza la obra Escrito queda en la que recopila los artículos sobre memoria democrática que se han publicado en EL PERIÓDICO DE ARAGÓN entre los años 2010-2025. "Una democracia que no tiene una visión del pasado para aprender de referentes éticos no madura ni proyecta hacia el futuro la importancia de la convivencia y la tolerancia", afirma.

La obra de este miembro de la fundación Bernardo Aladrén presenta reflexiones sobre figuras históricas y acontecimientos concretos que permiten reflexionar sobre la importancia de la memoria "a la hora de afrontar y recuperar los pasados traumáticos de nuestra historia reciente", así como "alerta ante los riesgos y amenazas de quienes pretenden socavar la democracia".

En este sentido, muestra una especial preocupación por la "indiferencia juvenil" que ha llegado de la mano de la normalización de los discursos negacionistas de la ultraderecha. "Es inquietante que las nuevas generaciones digan que no sería esencialmente distinto el vivir en democracia o en dictadura", afirma. Una "involución preocupante" que discurre paralela a la derogación de las leyes de memoria autonómica que en el caso de la aragonesa él mismo contribuyó a redactar.

"La democracia ha costado muchos sacrificios y esfuerzos, por eso hay que mantenerla como valor esencial de la convivencia frente a la involución autoritaria", asegura al recordar que las normas ahora repudiadas o proyectos como Amarga memoria pretendían tender puentes. "La exhumación de todas las fosas, fueran de las víctimas que fueran, es un acto de elemental justicia reparadora y de conciencia democrática", señala.

El libro entiende la memoria como un conjunto de alianzas sociales, por lo que los artículos también abordan cuestiones como el feminismo, la represión del colectivo homosexual o la realidad del pueblo gitano. "La memoria no es mirar atrás por rencor, sino para construir y descubrir referentes éticos", incide.

Durante quince años publicando artículos en este diario, Villanueva ha encontrado reacciones de todo tipo. Desde amenazas de grupos ultra por escribir sobre Millán Astray hasta emotivas llamadas como la que le hizo Nicolás Redondo cuando ya estaba a punto de fallecer.

En el acto de presentación incidirá en la necesidad de integrar la memoria histórica en el sistema educativo. "Resulta imprescindible un mayor conocimiento crítico de la historia, de nuestro pasado, por muy traumático que haya sido, y el franquismo lo fue y, para ello, el papel de la educación es imprescindible y el compromiso en esta materia de la comunidad educativa, decisivo", expresa.