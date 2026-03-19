Ya es oficial: la Aemet adelanta cómo será la primavera en Aragón y el tiempo que hará en Semana Santa

Apenas queda algo más de un día para el inicio oficial de la primavera y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha adelantado cómo será la estación en Aragón. También ha dado algunas pinceladas sobre qué tiempo hará en Semana Santa, una condición esperada por muchos.

La 'entrada' oficial de la primavera será a las 15.46 horas de este viernes, teniendo por delante 92 días y 18 horas, hasta el 21 de junio. La predicción es que sean unos meses de marzo, abril y mayo de temperaturas superiores a lo habitual y sin una señal definida sobre las lluvias. Así lo ha avanzado este jueves el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Arcadio Blasco. Es decir, hay una gran probabilidad de un trimestre cálido.

En concreto, los modelos otorgan un 60% de probabilidad de que la estación sea más cálida de lo normal, frente a un 30% de que sea normal y un 10% de que resulte más fría, según los datos de la Aemet.

Las temperaturas, en la predicción de abril, mayo y junio, mantienen la tendencia de un 50% de probabilidad por encima de la media. Blasco ha precisado, no obstante, que se trata de previsiones a largo plazo y, por tanto, con “muchísima incertidumbre”. En cuanto a las precipitaciones, ha indicado que los modelos no se decantan por ningún escenario claro en Aragón, de modo que existe una probabilidad similar de que la primavera sea húmeda, seca o normal. Esa misma falta de señal se mantiene también en la proyección hasta junio.

Respecto al invierno meteorológico, que ha tenido lugar entre el 21 de diciembre y el 28 de febrero, Aragón registró un periodo “muy cálido” y “muy húmedo”. La temperatura media fue de 6,3 grados, 1,4 grados por encima de la media del periodo de referencia 1991-2020, lo que sitúa a este invierno como el sexto más cálido desde 1961.

El delegado de la Aemet en Aragón, Arcardio Blasco, este jueves. / Delegacion del Gobierno en Aragon

Blasco ha hecho hincapié en que siete de los diez inviernos más cálidos de la serie histórica se han producido en el siglo XXI y ha advertido de un “efecto evidente” del aumento de las temperaturas invernales. De hecho, el último invierno frío en Aragón fue el de 2017-2018.

Por meses, diciembre fue muy cálido, con un grado más de lo normal, y con temperaturas que durante el puente de la Constitución llegaron a superar los 20 grados, y seco, con un 24% menos de precipitación. Enero tuvo temperaturas normales, aunque estuvo marcado por borrascas de alto impacto, mientras que febrero fue muy lluvioso, con un 131% más de precipitaciones, y cálido, con 2,9 grados por encima de la media.

El impacto de la nueva borrasca

En el conjunto del invierno se recogieron 172,5 litros por metro cuadrado, un 66% más de lluvia de lo normal, lo que convierte a este periodo en el sexto más lluvioso desde 1961, si bien la precipitación se concentró sobre todo en enero y febrero. Sobre la situación de sequía, Blasco ha señalado que el índice SPI sitúa a Aragón en una situación general “normal”, aunque algunos puntos de Teruel rozan escenarios próximos a la sequía y será necesario seguir su evolución.

De cara a los próximos tres o cuatro días, la borrasca de alto impacto Teressa afectará sobre todo a Canarias y no se prevé una incidencia destacada en Aragón, donde habrá poco riesgo de precipitaciones y temperaturas más bajas que en jornadas anteriores, aunque previsiblemente subirán a partir del lunes.

¿Y en Semana Santa?

Todo el mundo tiene el foco en el tiempo que hará en Semana Santa. En este sentido, Blasco ha pedido cautela y ha recordado que la primavera es una estación "de transición" que complica las predicciones. En este sentido, todavía se desconoce qué tiempo hará, aunque ha adelantado que este viernes comenzarán a difundirse tendencias a 10 o 12 días “con pinzas”.

Blasco ha recordado que el próximo lunes se celebra el Día Meteorológico Mundial con el lema “Observar hoy para proteger mañana” con un acto en el que se reconocerá a la Casa de las Ciencias de La Rioja, en Logroño, y a tres colaboradores aragoneses: Blas Zanuy, de la estación de Purroy de la Solana (Huesca); Miguel Ángel Corabo, colaborador del Ayuntamiento de Borja, y Vicente Aupí, de la estación de Torremocha de Jiloca, colaborador desde 1985.