Aragón premia a Pastelería Ascaso y Pastas Romero por su labor en los V Premios Empresa Familiar 2026

Pastas Romero y Pastelería Ascaso han recibido esta tarde los V Premios Empresa Familiar de Aragón 2026, organizados por la Asociación de Empresa Familiar de Aragón (AEFA) y el Gobierno de Aragón. El acto ha tenido lugar en el Auditorio de Zaragoza y ha reunido a más de 200 empresarios, directivos y representantes institucionales de Aragón.

Los galardones tienen como objetivo poner en valor el papel decisivo que juegan las empresas familiares en el tejido económico de Aragón, aportando estabilidad y cohesión social y fortaleciendo la vertebración del territorio gracias a la creación de empleo, en muchos casos en el medio rural. Como ha expresado Ramón Alejandro, presidente de la Asociación de Empresa Familiar de Aragón, “los premios no reconocen únicamente resultados empresariales. Reconocen algo mucho más profundo: la capacidad de construir proyectos que trascienden generaciones. Hoy tenemos la suerte de reconocer a dos empresas que representan perfectamente ese espíritu”.

Alejandro ha destacado la etapa de oportunidades, inversión y crecimiento que vive Aragón “que solo se consolidará si somos más competitivos”. Ha señalado el papel que las empresas familiares juegan en este momento por su forma de entender el trabajo, el compromiso y la responsabilidad con la sociedad. “Ese legado, el de construir pensando en quienes vendrán después, es probablemente uno de los mayores activos que tiene Aragón. Sin empresa familiar no hay territorio, no hay empleo estable y no hay futuro sostenible”, ha concluido.

Al acto también han asistido el consejero de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno, y el consejero en funciones de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López, entre otras autoridades. Ambos han manifestado su apoyo a la empresa familiar aragonesa en las palabras que han dirigido a los asistentes.

Ascaso: ‘pastelería honesta’ desde 1890

Pastelería Ascaso ha sido galardonada en la categoría de Pequeña Empresa (menos de 50 empleados). Sura Ascaso y Alejandro García Ascaso, cuarta y quinta generación al frente de la empresa familiar oscense, han recogido el premio de manos del presidente de la AEFA, Ramón Alejandro y Carlos Gimeno, consejero de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza.

Sura Ascaso ha agradecido el premio y ha destacado lo que supone recibir este galardón. “Cuando una asociación que agrupa a tantas familias decide premiar nuestra trayectoria, todavía cobra más sentido la elección que hemos hecho como forma de vida. Porque, aunque las satisfacciones sean muchas, la trayectoria de una empresa familiar no es fácil. Al ejercicio diario de esfuerzo, de no perder el pulso del mercado y adaptarse a él… se suma la responsabilidad con el legado, con la propia familia y con todas las personas que dependen de la empresa”.

En sus palabras tampoco ha faltado un emotivo recuerdo a toda la familia Ascaso, tanto a sus antecesores como a la quinta generación, que se está incorporando a la dirección de la empresa. “Ahora miramos con ilusión a la quinta generación y yo me pregunto cómo hemos conseguido llegar hasta aquí. No creo que haya secretos más allá de la constancia, de la pasión y del esfuerzo reconociendo que disfrutamos también muchísimo con lo que hacemos”, ha concluido.

Pastelería Ascaso en los V Premios Empresa Familiar de Aragón 2026. / SERVICIO ESPECIAL

Pastelería Ascaso tiene su origen en 1890 en Huesca. Cuenta con cuatro establecimientos físicos (dos en Huesca, uno en Zaragoza y otro en Madrid) y pastelería online. Además, sus productos se venden en tiendas especializadas de toda España, entre las que se encuentra “El club del gourmet” de “El corte inglés”.

Con una plantilla de 49 personas, su facturación anual es de 5 millones de euros. La producción se realiza en un obrador de 1.680 metros cuadrados ubicado en la Plataforma Logística de Huesca. Entre sus productos estrella destacan el Pastel Ruso, del que producen más de 120.000 unidades cada año; el panettone, con 25.000; turrón, con once toneladas al año o el chocolate, con dieciocho toneladas anuales.

El jurado ha destacado la continuidad familiar, con la quinta generación incorporada al negocio, y su defensa del producto artesano, natural y elaborado con materias primas de calidad que le ha llevado a ser un referente de la gastronomía más dulce de España. Tradición y legado que mantienen junto con una apuesta por la innovación y la investigación de nuevas fórmulas basadas en las recetas tradicionales.

Tras recoger el premio, Sura Ascaso y Alejandro García Ascaso han conversado con Daniel Rey, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento (IAF).

Pastas Romero: 100 años cuidando lo importante

Pastas Romero ha recibido el premio en la categoría de Gran Empresa (más de 50 empleados). Francisco Romero y Javier Romero, tercera y cuarta generación al frente de la empresa familiar, han recogido el galardón de manos de Ramón Alejandro, presidente de la AEFA, y Octavio López, consejero en funciones de Fomento del Gobierno de Aragón.

Pastas Romero en los V Premios Empresa Familiar de Aragón 2026. / SERVICIO ESPECIAL

El jurado ha destacado la continuidad familiar, con la tercera y cuarta generación al frente de la compañía, así como su apuesta por el territorio y el medio rural, que ha hecho compatible con el crecimiento empresarial y la sostenibilidad.

La empresa, ubicada en Daroca, celebra este año su centenario. Sus orígenes se remontan a 1926, cuando Manuel Romero puso en marcha una planta de pastas para sopa. “Un hombre honesto, humilde, muy trabajador y fuertemente comprometido con su tierra y con su ciudad, Daroca”, ha declarado Francisco Romero en sus palabras de agradecimiento. “Hoy, cuatro generaciones después, seguimos manteniendo los mismos valores que inspiraron a mi abuelo: honestidad, compromiso con la calidad, con nuestro entorno y con el medio ambiente, prestando la mejor y más cercana atención posible a nuestros clientes y manteniendo el equilibrio entre tradición e innovación”.

Hoy, la empresa familiar cuenta con dos fábricas automatizadas y versátiles que ocupan una superficie de 40.000 metros cuadrados, lo que les convierte en líderes del sector de la producción de pasta alimenticia en España, con una capacidad diaria de 400.000 kilos y una cartera de más de 90 productos.

Su facturación anual asciende a 74 millones de euros y cuenta con una plantilla de 130 empleados. Además de contar con marcas propias (Romero y Mi Pasta), distribuye a grandes cadenas, al canal Horeca y exporta a más de 20 países.

En su emotivo discurso, Romero ha querido agradecer el trabajo “de todos los que forman la gran familia Romero. Si hemos llegado hasta aquí, ha sido gracias a todos los trabajadores que forman y han formado parte a lo largo de este largo camino, al igual que a todos nuestros proveedores y colaboradores. Sin todos ellos no hubiera sido posible”.

Al terminar el discurso, Romero padre e hijo han conversado con Georgina Calvo, secretaria de la AEFA.

Intervención de honor

El acto ha contado con la participación de Alfonso Solans y Álvaro Solans, presidente de Honor y presidente ejecutivo de Pikolin, quienes han mantenido una charla con Jorge Esteban, director general de la AEFA. Con el título ‘El sueño de una empresa familiar: construir hoy lo que durará generaciones’, padre e hijo han dialogado sobre su experiencia personal liderando una de las principales empresas familiares aragonesas.

Los V Premios Empresa Familiar vuelven a evidenciar que Aragón no solo cuenta con grandes empresas, sino con proyectos empresariales que trascienden generaciones y construyen futuro.

Sobre la AEFA

La Asociación de Empresa Familiar de Aragón (AEFA) se constituyó en 1996 por iniciativa de empresarios familiares aragoneses para representar los intereses de la empresa familiar en Aragón. La entidad está vinculada a nivel nacional al Instituto de la Empresa Familiar (IEF) como Asociación Territorial para Aragón y al Family Business Network (FBN) en el ámbito internacional.

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Cuenta actualmente con 100 empresas aragonesas asociadas, líderes en sus sectores, que aportaron en 2024 una facturación global de algo más de 17.100 millones de euros, un 30% del VAB de Aragón. Además, generaron en el último ejercicio 65.061 puestos de trabajo, lo que supone el 10% de la población ocupada de la Comunidad en el sector privado.