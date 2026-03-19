PLD Space refuerza su apuesta por Teruel tras lograr un contrato europeo de 169 millones

PLD Space afianza su posición en el Aeropuerto de Teruel en un momento decisivo para su crecimiento. La compañía aeroespacial, instalada en esta plataforma desde 2015, acaba de cerrar una ronda de financiación de 180 millones de euros y ha sido adjudicataria de un contrato de 169 millones de la Agencia Espacial Europea (ESA) para el desarrollo de nuevos lanzadores privados europeos, dos hitos que consolidan su hoja de ruta industrial y tecnológica.

Durante su participación en la mesa redonda Del hangar al futuro. Industria, talento e innovación en Teruel, Francesc Casas, responsable de Public Affairs de PLD Space, subrayó el papel estratégico que juega la infraestructura turolense dentro del proyecto de la empresa. No en vano, es en el aeropuerto donde la firma concentra los ensayos de los distintos subsistemas de sus lanzadores, una actividad clave para acelerar el desarrollo tecnológico y reducir riesgos antes de las operaciones en vuelo.

Un enclave estratégico desde el que crecer y evolucionar más rápido

La relación entre PLD Space y Teruel se remonta a los primeros años de la compañía, cuando buscaba un enclave adecuado para probar en tierra una tecnología inédita hasta entonces en España: un motor cohete privado de combustible líquido. Según explicó Casas, el aeropuerto ofrecía las condiciones necesarias para realizar ensayos complejos en un entorno controlado, con buenas comunicaciones y suficiente distancia respecto a núcleos urbanos. Así empezaron a operar en 15.000 m2 que hoy se han ampliado hasta los 150.000 m2.

Ese encaje inicial ha acabado convirtiéndose, aseguró, en un activo diferencial. “A día de hoy Teruel supone nuestra mayor ventaja competitiva, solo después del equipo humano que formamos PLD. Porque el Aeropuerto de Teruel nos permite, por ejemplo, fabricar un componente y ensayarlo en menos de 24 horas, algo que en la industria de lanzadores espaciales supone un ritmo inédito en Europa”, subrayó Casas.

A ello se suma la ampliación de sus instalaciones, que han ido ganando metros al compás de los hitos alcanzados por la empresa y de la credibilidad ganada ante inversores e instituciones.

Francesc Casas, Public Affairs de PLD Space. / Jaime Galindo

El reto: llegar a los 30 lanzamientos a finales de la década

Ese salto vuelve a hacerse visible ahora con la nueva financiación de 180 millones. Casas se refirió a la misma como “un hito importantísimo para nosotros” porque “confirma la credibilidad de nuestro proyecto” y porque “afecta directamente a la financiación necesaria para generar mercado, que es el objetivo último”.

De hecho, el representante de PLD Space explicó que “la idea no es solo lanzar un Miura 5, sino que queremos ofrecer un servicio recurrente, servicios de lanzamiento y de alta cadencia, hasta llegar a 30 a finales de la década”. Y, en esa estrategia, “Teruel tendrá un papel significativo porque todos esos vehículos se tienen que calificar, se tienen que ensayar, y también queremos desarrollar vehículos más grandes, como el Miura Next”, subrayó.

Un proyecto con proyección europea

La dimensión internacional del proyecto de PLD Space también se ve reforzada con el contrato adjudicado por la ESA recientemente por valor de 169 millones de euros. En un contexto geopolítico marcado por la búsqueda de mayor autonomía estratégica en Europa en campos como el acceso al espacio, PLD Space se sitúa entre las compañías llamadas a participar en el impulso de los futuros lanzadores privados europeos. Para la empresa, esta adjudicación supone un respaldo a su tecnología y a su capacidad para competir en un sector en plena transformación, en el que el acceso soberano al espacio se ha convertido en una prioridad para las Comisión Europea, según expuso Casas.

En paralelo, la compañía avanza en la calificación de los subsistemas de sus lanzadores y está en la fase final de producción. Los ensayos y últimas integraciones vinculados a Miura 5 se están llevando a cabo en el Aeropuerto de Teruel, mientras que el lanzamiento está previsto desde la Guayana Francesa.

Con todo ello, PLD Space mantiene y refuerza su apuesta por Teruel donde seguirá realizando las pruebas de proyectos aeroespaciales que apuntan directamente al mercado europeo e internacional.

Noticias relacionadas

Casas realizó estas declaraciones en el marco de la jornada El aeropuerto pone en órbita a Teruel organizadas por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica, con el impulso del Gobierno de Aragón y el Consorcio del Aeropuerto de Teruel, y la colaboración de la Diputación Provincial de Teruel, el Ayuntamiento de Teruel, el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), IAC y Delsat.