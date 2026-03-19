El PSOE ve "incomprensible" que Azcón siga tramitando el proyecto Búfalo de Forestalia

El PSOE de Zaragoza ha exigido este jueves al presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "transparencia, rigor y respeto a los municipios" en la tramitación del denominado Proyecto Búfalo, promovido por la empresa Forestalia, en plena polémica por las investigaciones de la Guardia Civil después de que los Ayuntamientos de Ejea de los Caballeros, Gallur y Calatorao hayan presentado alegaciones por la falta de información y concreción en la documentación remitida por el Ejecutivo autonómico.

A través de un comunicado, los socialistas señalan que el proyecto, presentado por Forestalia junto al Gobierno de Aragón como una "gran inversión vinculada a la implantación de centros de datos en la provincia de Zaragoza y a parques eólicos y placas solares asociadas a los mismos", fue anunciado públicamente por el presidente Jorge Azcón como una de las grandes apuestas industriales de la comunidad.

Pero desde el PSOE de Zaragoza han considerado "incomprensible" que el Gobierno de Aragón continúe tramitando este macroproyecto "sin ofrecer a los municipios afectados información suficiente sobre su impacto territorial, energético y sobre los recursos hídricos".

La secretaria general del PSOE de Zaragoza y alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, ha señalado que "los ayuntamientos no pueden pronunciarse con rigor si el propio Gobierno de Aragón les remite una documentación incompleta que ni siquiera permite ubicar con precisión las infraestructuras previstas y sus afecciones". "Lo que estamos viendo es una forma de tramitar los grandes proyectos que ignora a los municipios. Se pretende declarar de interés autonómico una inversión de miles de millones sin explicar claramente el consumo de agua, el impacto energético o los efectos sobre el territorio", ha criticado Ladrero.

En el caso de Ejea de los Caballeros, el ayuntamiento ha advertido formalmente de que la documentación remitida es insuficiente para que los técnicos municipales puedan determinar si las infraestructuras proyectadas respetan el planeamiento urbanístico. Además, el consistorio ha subrayado que este tipo de infraestructuras energéticas deben garantizar que su consumo de agua "no comprometerá el desarrollo agroalimentario de Aragón ni los recursos hídricos del territorio".

Cabe recordar que Ejea ya ganó una primera batalla legal, condenando en costas a Forestalia y reforzando su capacidad para regular las actividades que se implantan en su territorio.

Teresa Ladrero (PSOE Zaragoza, junto a Rafael Guía (PSOE Teruel) y Fernando Sabés (PSOE Huesca). / JOSEMA MOLINA

Para el consistorio ejeano, "esta manera de hacer las cosas, carente de rigor y objetividad, que avala el Gobierno, supone abrir la puerta de atrás para saltarse los procedimientos, convirtiendo esta posibilidad extraordinaria en algo rutinario".

Por su parte, el Ayuntamiento de Gallur ha denunciado que el plazo concedido para analizar el proyecto resulta insuficiente y que la documentación presentada no concreta aspectos fundamentales como las afecciones territoriales, la titularidad final de los centros de datos o los puestos de trabajo que realmente se generarán una vez finalizada la fase de construcción.

El consistorio gallurano también alerta del elevado impacto energético y de recursos que pueden suponer estas infraestructuras, cuyo consumo eléctrico podría alcanzar cifras equivalentes a una parte muy significativa de la demanda energética de Aragón, lo que exige una planificación rigurosa y transparente.

Asimismo, las alegaciones del Ayuntamiento de Calatorao ponen el acento en los perjuicios económicos que va a suponer para el consistorio una posible declaración de interés general del megaproyecto, ya que se consideran innecesarias las licencias, liquidaciones de tasas e impuestos, por lo que comprometerá la sostenibilidad de la hacienda local, a la vez que se imponen obligaciones al ayuntamiento, tales como la cesión de terrenos. Es, aseguran, una manera de "cercenar la autonomía local".

La secretaria general del PSOE Zaragoza y alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero. / EL PERIÓDICO

El PSOE exige "transparencia"

Para Teresa Ladrero, "el problema no es que Aragón reciba inversiones, el problema es cómo se están tramitando". "El Gobierno de Azcón está actuando como un mero facilitador de grandes proyectos privados sin garantizar la información y la seguridad jurídica que necesitan los municipios y los ciudadanos", ha afirmado.

La dirigente socialista ha advertido además de que la situación resulta "especialmente preocupante" ante las informaciones conocidas en las últimas semanas en torno a proyectos energéticos vinculados a este tipo de iniciativas. "En un contexto así, lo mínimo exigible es máxima transparencia. No se puede pedir confianza a los municipios mientras se les niega la información básica sobre proyectos que pueden transformar su territorio durante décadas", ha manifestado.

Por todo ello, el PSOE de Zaragoza ha reclamado al Gobierno de Aragón que facilite toda la información técnica necesaria a los ayuntamientos afectados contestando a las alegaciones sin resolver desde octubre de 2025 y que no continúe con la tramitación del Proyecto Búfalo hasta que se aclaren todas las dudas sobre su impacto ambiental, energético, hídrico y territorial.

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"Los municipios merecen respeto. Y Aragón merece proyectos bien planificados, transparentes y compatibles con el futuro de nuestro territorio", ha concluido Ladrero.