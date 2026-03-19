Revés inesperado para el futuro macrocomplejo de la Policía Nacional en Zaragoza: se suspende el primer contrato después de adjudicarlo

El futuro macrocomplejo de la Policía Nacional en Zaragoza ha tropezado en el primer paso que ha dado para su construcción. La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) se ha visto obligada a decretar la suspensión del primer contrato que sacó a concurso público después de adjudicarlo, y deja el impulso a una ejecución en el aire, después de que dos de las diez empresas que presentaron oferta a la licitación decidieran recurrir la decisión de adjudicarlo a la firma Fhecor Ingenieros Consultores. Así que se paraliza después de tener la adjudicación y antes de que esta empresa se pusiera a trabajar.

Fueron dos de las empresas licitadoras las que decidieron interponer un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, la unión temporal de empresas formada por el despacho de abogados de Joaquín Sicilia (Sicilia y Asociados Arquitectura) y Estudios y Proyectos Imagina, así como la mercantil Servicios Auxiliares de Telecomunicación. Ambas recurrentes han conseguido que el recurso especial interpuesto surtiera efecto.

La decisión de la sociedad estatal, antes incluso de que el tribunal se pronunciara sobre este recurso especial, ha dejado en el aire la ejecución de un contrato que era necesario para dar forma al proyecto constructivo. Se refería a la asistencia técnica para la redacción del proyecto de la obra del complejo policial en Zaragoza, y era un paso indispensable para sacar a concurso unos trabajos que la propia Siepse ya valoraba en más de 85 millones de euros. Un diseño y unos planes de inversión por parte del Ministerio del Interior que siempre se han mantenido en secreto, aunque con contratos como este ya empezaba a desvelar sus intenciones sobre cómo quería que fuese. Un edificio singular en un solar que es el que ocupaba el antiguo cuartel de Mayandía, ya demolido y a la espera de que se impulse la construcción del nuevo macrocomplejo de la Policía Nacional en Zaragoza.

Uno de los motivos que provocó el recurso especial de ambas empresas licitadoras era la exclusión de una de ellas, la de la UTE formada por Sicilia e Imagina (una de las recurrentes). Fueron dos las pujas descartadas de las diez que se presentaron, pero la otra no recurrió. El otro motivo del recurso fue la propia adjudicación, a la oferta que presentó Fhecor Ingenieros Consultores, un despacho que consiguió la mejor puntuación de todas y que presentó una de las pujas más económicas de las recibidas para un contrato valorado en 630.000 euros. Se impuso a competidores muy importantes, como el propio despacho de Sicilia o de arquitectura e ingeniería de Idom, consultora que, entre otros proyectos, se ha encargado del diseño de la nueva Romareda o del DAT Alierta en Zaragoza.

El problema ahora no es solo el inesperado revés que habrá que esperar a ver cómo se resuelve finalmente, ya que está en suspenso pero no se ha anulado la adjudicación. Importa quizá más el hecho de que el reloj empieza a correr en contra de los planes de la Siepse, ya que hasta que no haya una resolución definitiva no empezará a contar un plazo de ejecución que se estimaba en 12 meses. Y cómo este retraso sobrevenido puede acabar afectando a la licitación de las obras de construcción y el futuro inicio de las obras sobre un solar, el del antiguo cuartel de Mayandía, que ya luce desde hace meses vacío, solo con las edificaciones que no se derribaron, y a la espera de un proyecto que construir en la parcela que linda con la antigua estación del Portillo y la avenida Anselmo Clave.