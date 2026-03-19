Zuera, agraciada con 17 millones de euros del Cupón del Día del Padre de la ONCE: "Sabía que en algún momento de mi vida iba a hacer feliz a mucha gente"

La suerte ha caído este jueves en Zuera. El Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE ha dejado en la localidad zaragozana el premio mayor del sorteo, dotado con 17 millones de euros brutos, correspondientes al número 72181 y la serie 072, según los resultados publicados tras el sorteo de este 19 de marzo de 2026. Además, se han repartido 99 premios de 40.000 euros para los cupones que coinciden con las cinco cifras del número premiado, junto a otros premios y terminaciones

El golpe de fortuna convierte a Zuera en uno de los grandes focos de la suerte en Aragón en este arranque de primavera. La comunidad no había sido muy afortunada en los últimos grandes sorteos como la Lotería de Navidad o la del Niño. El primer premio de 17 millones de euros que ha tocado en la localidad zaragozana de Zuera tributa al 20 % sobre la cantidad que excede los 40.000 euros, lo que implica una retención de 3.392.000 euros. El ganador percibirá un importe neto de 13.608.000 euros.

El encargado de repartir la suerte en Zuera ha sido José Antonio Durnes Hernández, el vendedor de la ONCE en la localidad. "He repartido 17 millones de euros por un lado y 99 papeletas con 40.000 euros cada una. Ya no me acuerdo ni del número... el 72181. Enhorabuena a todos los agraciados", ha publicado tras conocer que ha repartido el gran premio del Día del Padre. "Sabía que en algún momento de mi vida iba a hacer feliz a mucha gente. Os lo dedico y os lo agradezco a toda la gente de Zuera. Ya era hora que llegase algo bueno. Gracias por confiar en mi", concluye su emotivo mensaje el vendedor.

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José Antonio ha sabido del gran premio repartido mientras se encuentra en un Congreso en Huelva a cientos de kilómetros de la localidad zufariense. Los premios pueden cobrarse a través de JuegosONCE o en puntos de venta autorizados, según el canal de compra del cupón. Cabe recordar que la ONCE mantiene este sorteo del Día del Padre como una de sus citas más señaladas en el calendario y este año el primer premio ha viajado hasta Zuera cambiándole la vida por completo a más de alguno.