15 años del accidente más trágico en la extinción de incendios en Aragón: "Son un símbolo de la vocación de servicio público"

La extinción de incendios forestales es uno de los trabajos más complejos y necesarios de la comunidad. Este 19 de marzo se cumplen quince años de uno de los sucesos más trágicos en la historia de los servicios de emergencia y de la protección civil de Aragón, fecha que han querido conmemorar desde el Infoar.

En 2011, seis miembros del operativo autonómico de prevención y extinción de incendios forestales perdieron la vida en un accidente de helicóptero mientras se desplazaban para intervenir en un fuego declarado en el término municipal de Villel, en Teruel. La aeronave, que había partido de la base de la brigada helitransportada de Alcorisa, se accidentó en las proximidades del barranco de las Lavanderas, resultando en el fallecimiento de los especialistas Angus Thomson, Esteban Galve, Francisco Javier Benaque y José Ramón Milián, además del Agente para la Protección de la Naturaleza (APN) Rafael Andreu y el piloto Albert Batllé. En el siniestro también resultó herido de gravedad un séptimo ocupante, Ángel Aznar, quien fue el único superviviente.

A lo largo de estos quince años, el Gobierno de Aragón y el operativo Infoar han mantenido vivo el recuerdo de estos profesionales, cuya labor fue fundamental para la preservación del patrimonio natural aragonés. El anivrsario supone una fecha de luto, pero también sirve para evidenciar la entrega, el compromiso y la alta especialización técnica que requiere el trabajo en las brigadas forestales, a menudo desempeñado en condiciones de gran riesgo.

"El sacrificio de los compañeros de Alcorisa permanece como un símbolo de la vocación de servicio público del personal de incendios, mientras la comunidad y sus seres queridos continúan honrando su memoria y agradeciendo la profesionalidad con la que desempeñaron sus funciones hasta el último momento", han destacado. El accidente se saldó sin responsables directos después de que se intentará dilucidar dónde falló el helicóptero tanto por la vía judicial como por la vía política.