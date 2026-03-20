El 'aluvión' de expedientes obliga a prorrogar los carnets de familia numerosa en Aragón

El Gobierno de Aragón ha emitido una nueva orden de prórroga de los carnets de familia numerosa en la comunidad autónoma por el acumulo de expedientes pendientes de tramitar y para dar respuesta a las familias afectadas, y que puedan seguir beneficiándose de las ayudas o descuentos vinculados a su condición de familia numerosa. Tal y como ha publicado el Boletín Oficial de Aragón este jueves, se trata de la segunda prórroga consecutiva después de la realizada el pasado mes de diciembre, por el mismo motivo, y que también tuvo que realizarse en el año 2022.

Según señala el decreto en el BOA, la actual coyuntura administrativa de "acumulación de tareas en la tramitación de títulos y carnés, ocasionada por el elevado número de expedientes que, en el mes de diciembre y enero, deben ser renovados, está ocasionando demoras que están repercutiendo en las familias aragonesas y que requieren la toma de medidas urgentes para su resolución".

Familias con niños, en el centro de Zaragoza. / RUBEN RUIZ

Por eso, explican, resulta necesario "concatenar a la prórroga publicada mediante Orden publicada el 19 de diciembre de 2025 y cuya vigencia finaliza el 19 de marzo de 2026, con una nueva prórroga automática de los títulos de familia numerosa emitidos por la comunidad autónoma de Aragón para las provincias de Huesca y Zaragoza, que caduquen sin que se haya hecho efectiva su renovación, en aras a garantizar que las familias numerosas puedan continuar accediendo al régimen de beneficios que le son de aplicación, y evitar, así, los perjuicios que, de no atenderse esta situación, sufrirían estas familias".

Al mismo tiempo, indican desde el departamento, "se previene el posible impacto negativo que dicha pérdida tendría para la infancia y la adolescencia, cuyos intereses superiores son una obligación ineludible a garantizar por parte de las administraciones públicas".

Con todo, desde el Gobierno de Aragón recuerdan que todos los titulares del carnet cuyos títulos caduquen durante el periodo de prórroga, "tienen la obligación de solicitar la renovación de los mismos". Y en los casos en los que, durante la prórroga dejen de cumplir los requisitos que les otorgan su condición de familia numerosa, "no podrán hacer uso de los beneficios asociados al título una vez superada la fecha de extinción del mismo" y ahí, la prórroga, dejará de tener validez.

Más de 20.800 familias numerosas en Aragón

Actualmente en Aragón hay un total de 20.812 carnets de familia numerosa vigentes, según los datos aportados por el Departamento de Bienestar Social y Familia. De ellos, 2.697 corresponden a familia numerosa de régimen especial (con 5 hijos o más), y 18.115, a la categoría general, de más de 3 hijos.

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Por provincias, la de Zaragoza es la que suma un mayor volumen de familias numerosas, con 12.941 de régimen general, y 1.830 de régimen especial. En Huesca, son 3.226 familias numerosas de régimen general, y 524 especial. Y en Teruel, hay 1.948 carnets de familia numerosa general, y 343 de régimen especial.