Aragón eleva su perfil en el sector legal: tres abogados de Zaragoza destacan en el prestigioso 'Chambers and Partners'
La guía Chambers and Partners reconoce a Juan Jiménez Asensio de Atland Abogados y también destaca a Javier Moreno y José Miguel Tamayo, consolidando el talento aragonés en la abogacía
El nombre de Aragón empieza a sonar con más fuerza en uno de los grandes escaparates del sector jurídico internacional. Chambers and Partners, una de las guías más reconocidas del mercado legal, incluye en su ranking General Business Law: Regions en España a firmas con fuerte vinculación con Zaragoza, lo que refuerza la idea de que la comunidad autónoma está elevando su perfil en el ámbito de la abogacía de empresa y del asesoramiento jurídico especializado. Chambers explica que sus clasificaciones se elaboran a partir de investigación propia y entrevistas con clientes, abogados y otros expertos del mercado
En la tabla más reciente accesible de esa categoría, Tribeca Abogados aparece en Band 4 dentro de General Business Law: Regions 2026. Tribeca Abogados asesora en operaciones de compraventa de empresas (M&A), inversiones de capital riesgo, reestructuraciones societarias, planificación fiscal, operaciones inmobiliarias y contratos mercantiles. El despacho cuenta con oficinas en Madrid, Zaragoza y Londres trabajando para fondos de 'private equity y venture capital, grandes multinacionales, empresas de tamaño medio y compañías familiares de sectores como la energía, la industria manufacturera, la tecnología, la salud, la automoción y los bienes de consumo.
Tal como recuerda Chambers, los socios de Tribeca Abogados participan de forma directa en cada operación de principio a fin, mientras que las áreas de mercantil, fiscal e inmobiliario se gestionan de manera coordinada dentro del propio despacho. Este modelo permite a la firma combinar la profundidad técnica y la complejidad de un gran despacho con la agilidad, cercanía y atención directa que ofrece un equipo más especializado.
Por otro lado, la presencia aragonesa no se queda ahí. La ficha de Atland Abogados en Chambers señala que el despacho opera desde Zaragoza, Barcelona y Madrid y lo sitúa en Band 3 en General Business Law: Regions en la Europe Guide 2025. La guía destaca que Atland cubre el espectro completo del derecho de los negocios, con experiencia en materias como fiscal, corporativo y financiero.
Tres abogados aragoneses
Si se baja al plano individual, el nombre más llamativo vinculado a la capital aragonesa es el de Juan Jiménez Asensio de este despacho, a quien Chambers sitúa en Band 1 dentro de esa misma área. Su perfil señala que asesora a clientes del sector manufacturero y del retail desde la oficina de Zaragoza. Colarse en Band 1 supone figurar en el escalón más alto del sistema de Chambers, que organiza a firmas y abogados por niveles según la valoración obtenida en su investigación de mercado.
Otros dos aragoneses también figuran en la 'guía Michelin' de la abogacía: Javier Moreno de Atland Abogados y José Miguel Mayayo de Tribeca Abogados. Javier Moreno es Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y también en Administración y Dirección de Empresas. Antes de su incorporación a Atland, desarrolló su trayectoria profesional en Garrigues. Javier Moreno, reconocido como uno de los mejores especialistas en Derecho Fiscal, también ha sido profesor asociado de la Facultad de Económicas de la Universidad de Zaragoza.
Por otro lado, José Miguel Mayayo está especializado en operaciones mercantiles, M&A, inmobiliario y derecho administrativo. Fundador de Tribeca Abogados, asesora a fondos de inversión, empresas medianas y accionistas en compras, ventas, reestructuraciones y operaciones urbanísticas complejas. Formado en Zaragoza, Madrid y Barcelona, cuenta además con una amplia experiencia regulatoria tras su paso por Garrigues y su vinculación al Colegio de Abogados de Zaragoza.
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