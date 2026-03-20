Aragón recibió 89 menores migrantes un año después del decreto de reparto, lejos de los 250 previstos inicialmente

Un año después de que el Consejo de Ministros aprobara el decreto para el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, ante la saturación de los sistemas de acogida por la emergencia migratoria en lugares como las Islas Canarias, Ceuta o Melilla, a Aragón han llegado un total de 89 menores migrantes, a los que se sigue atendiendo a día de hoy, según los datos facilitados por el departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón.

Es una cifra mucho menor del reparto que se planteó en un inicio por parte del Gobierno de España, que planteaba la posible llegada de más de 250 menores, y que provocó una cascada de recursos judiciales por parte del Ejecutivo liderado por Jorge Azcón, que se negó incluso a trasladar al ministerio información sobre la situación de sus recursos de acogida y sus plazas disponibles, y que reiteró que era "materialmente imposible" efectuar la acogida, reclamando siempre más medios al Ejecutivo central.

En total, según los últimos datos recopilados hasta este jueves, a Aragón han llegado 89 menores, de los cuales 57 procedían de Canarias, la comunidad autónoma que vive una mayor situación de saturación de sus recursos, otros 28 de Ceuta y 4, de Melilla.

La gestión de la política migratoria ha sido uno de los asuntos que más tensionó las relaciones entre el Gobierno aragonés y el Ejecutivo central en la pasada legislatura. Tanto el propio presidente (ahora en funciones) Jorge Azcón, como la consejera de Bienestar Social y Familia ahora en funciones, Carmen Susín, reiteraron que los recursos de Aragón estaban "saturados" y acusaron al Gobierno de España de "jugar con la política de puertas abiertas" y trasladar a las comunidades a migrantes que requieren "procesos de reforma" en lugar de un sistema de protección y asilo. Susín incidió en que llegaban perfiles "a los que no estábamos acostumbrados", y por eso reclamaban una mayor implicación del Gobierno de Pedro Sánchez para poder atender a estos perfiles.

Desde el Gobierno autonómico se calificó la medida de reparto de menores como "injusta e insolidaria", y se criticó duramente los criterios de reparto que determinaron que a un territorio como Cataluña le correspondía la acogida de solo 31 menores, mientras a Aragón le correspondía acoger a unos 250. Cabe recordar que en los criterios de reparto se tenía en cuenta la disponibilidad de plazas de acogida ya habilitadas por cada mil habitantes, entre otras cuestiones.

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Finalmente, en los primeros siete meses de aplicación real de la medida (desde el pasado mes de agosto), menos de 90 menores migrantes han llegado a Aragón como respuesta a la crisis migratoria que motivó este reparto.