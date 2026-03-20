Endesa reduce a una quinta parte su plan energético en Andorra, el mayor proyecto de renovables en España

El macroproyecto renovable que debía sostener la transición justa de Andorra ha quedado reducido a la mínima expresión. Endesa ha presentado una nueva configuración de 406 megavatios (MW) tras analizar en detalle la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del nudo Mudéjar, lo que supone que apenas sobrevive el 22% de los 1.844 MW inicialmente previstos para sustituir la antigua central térmica de carbón, apagada hace casi seis años. De esta manera, la compañía solo ve viable la ejecución de una quinta parte de la inversión.

La propuesta, remitida al Instituto para la Transición Justa (ITJ) el pasado 17 de marzo dentro del plazo fijado en las bases del concurso, contempla ahora solo tres plantas solares y un parque eólico. El ajuste es mucho más severo de lo que apuntaban las primeras estimaciones tras conocerse la DIA, que situaban en torno a 829,5 MW la potencia viable. El análisis técnico de la propia compañía dibuja un escenario mucho más restrictivo y obliga a rehacer por completo el planteamiento energético con el que Endesa ganó el concurso de transición justa en 2022.

Un nudo que ahora queda vacío

El nuevo diseño deja además en evidencia el desajuste entre la potencia instalada y la capacidad de evacuación. Endesa se adjudicó 1.202 MW en el nudo Mudéjar, la capacidad liberada tras el cierre de la térmica, con una estrategia basada en la hibridación de tecnológicas (eóica, fotovoltaica y baterías) para maximizar su uso. Sin embargo, con el nuevo proyecto de 406 MW, apenas se utilizarían unos 265 MW efectivos, lo que deja más de 900 MW de potencia sin aprovechar tras el filtro ambiental.

Ese margen vacío rompe la lógica técnica del plan original, basado en combinar eólica, solar y almacenamiento para compensar sus curvas de generación y acercarse al límite de evacuación durante el mayor número de horas posible. De esta manera, el modelo pierde eficiencia y sentido económico, según explican fuentes del sector.

Un golpe al plan de transición justa

El recorte no solo afecta al diseño energético, sino que golpea de lleno al plan de acompañamiento industrial con el que Endesa se hizo con el concurso. La eléctrica había comprometido inversiones millonarias y proyectos como una fábrica de seguidores solares, una planta de reciclaje de módulos en La Puebla de Híjar, instalaciones vinculadas al hidrógeno verde o una fábrica de electrolizadores.

El hachazo en la dimensión del proyecto energético tendrá previsiblemente su traslación en ese paquete socioeconómico, que se ajustará de forma proporcional, según fuentes conocedoras de la operación. El resultado es un escenario mucho más modesto que el planteado inicialmente para reactivar Andorra y su entorno que sigue sin recuperar el pulso económico tras el cierre del carbón.

La resolución ambiental, conocida el pasado 17 de febrero, ya supuso un duro golpe que el órgano ambietal del ministerio justificaba en su impacto sobre especies protegidas y espacios de la Red Natura 2000.

Incertidumbre en la comarca

El nuevo escenario reabre las dudas sobre el futuro de Andorra y su entorno. El macroproyecto renovable se había presentado como el puntal de la reconversión económica de este enclave de la provincia de Teruel tras el cierre de la térmica de carbón. Con el proyecto reducido a poco más de 400 MW, ese papel queda seriamente cuestionado.

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El retraso acumulado en la tramitación y el recorte final alimentan la sensación de oportunidad perdida en un territorio que sigue esperando una alternativa real al monocultivo del carbón que antes tenía.