Euforia en Zuera tras ser agraciada con 21 millones del Cupón del Día del Padre de la ONCE: “Estamos en una nube, no nos lo creemos”

Con euforia y resaca ha amanecido este viernes Zuera, la localidad zaragozana en la que este viernes cayeron 21 millones de euros del Cupón Extra Día del Padre de la ONCE. El número premiado es el 72181 y se vendió repartido en 99 cupones de 40.000 euros y uno más de 17 millones. Entre las premiadas está Belén Bosqué. “Cuando nos enteramos, no nos lo creíamos. Salimos enseguida a la calle. Estábamos en pijama, nos vestimos y salimos a la calle a celebrarlo”, cuenta a este diario horas después de conocer la noticia.

El número premiado fue vendido en esta panadería de Zuera. / RUBÉN RUIZ

“Lo más importante que ha caído todo el premio en Zuera, que eso da mucha alegría al pueblo. En estos momentos hay mucha felicidad”, expresa Belén. Lo hace desde la panadería de la localidad, donde está sustituyendo a su amiga Chus Puyol. Ella es la panadera que, junto a José Antonio Durnes Hernández, el cuponero de la ONCE en la localidad, vendió los 100 cupones. “Como al marido de Chus le ha tocado la serie con otro amigo más, se ha tenido que ir a Zaragoza a gestionar y yo, que soy su amiga, me he quedado con el despacho de pan”, ha explicado Belén. Hoy han vendido todas las barras.

Ambas mujeres, Chus y Belén, forman parte de un grupo más grande de amigas, todas ellas agraciadas con un cupón de 40.000 euros y celebrándolo en el bar Las Raízes. “Ayer terminamos la noche, celebrándolo con las amigas, mucha gente del pueblo, aquí en un bar. La verdad que estamos en una nube, no nos lo creemos”, ha compartido Susana Castillo, que explica que aunque suelen jugar el número, la sorpresa fue mayúscula.