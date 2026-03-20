La huelga de médicos en Aragón deja 843 operaciones suspendidas en una semana

La huelga de médicos en Aragón toca este viernes a su fin y lo hace con un total de 843 operaciones suspendidas en los hospitales de la comunidad. Es una cifra algo menor a la anterior semana de paros, que tuvo lugar en febrero, cuando se cancelaron 921 cirugías quirúrgicas. A los pacientes se les reprograma su cita, pero muchos de ellos, tal y como ha contado este diario esta semana, son avisados de la decisión en el momento, incluso estando ya ingresados. Según ha detallado Sanidad, sí se han realizado 937 operaciones.

Dado que el seguimiento de la huelga se está secundando más en los hospitales, eso conlleva a posponer intervenciones porque faltan médicos especialistas. Tampoco se están analizando numerosas muestras de sangre recogidas en los centros de salud, por lo que los pacientes afectados se verán abocados a repetir sus análisis porque no dispondrán de resultados.

La semana de protesta de los médicos de Aragón culmina este viernes con una manifestación por el centro de Zaragoza, como ya sucediera en febrero. Los tiempos y las reclamaciones han sido las mismas que entonces, y lo que tampoco ha cambiado es el baile de cifras en cuanto al seguimiento de la huelga. Atendiendo a los datos del Departamento de Sanidad, este viernes la han secundado el 14,57% de los médicos, es decir, 578 de 3967 efectivos reales. Zaragoza, con un 17,34%, es la provincia con más movilización, seguida de Teruel (casi un 9%) y Huesca (3,59%).

Los datos distan mucho de los ofrecidos por Cesm Aragón y Fasamet, los sindicatos convocantes de esta huelga autonómica, que también tiene seguimiento a la nacional. Los colectivos han hablado durante toda la semana de seguimientos del 80% en los hospitales y de un 50% en los centros de Atención Primaria.

Y sus protestas no han terminado porque amenazan con otra semana de huelga en abril que, además, podría convertise en indefinida. Los médicos y facultativos han subrayado que tanto la manifestación de este viernes como los paros y concentraciones realizados “buscan algo tan básico como que el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Sanidad se sienten a negociar con el Comité de Huelga, algo que siguen negándose a hacer desde que se iniciaron las movilizaciones”.

A nivel nacional, la petición al ministerio de un Estatuto Marco propio ya motivó dos jornadas de paro el 13 de junio y el 3 de octubre. Acompañadas de reivindicaciones al Gobierno de Aragón, se repitieron del 9 al 12 de diciembre y del 16 al 20 de febrero. Sin embargo, ninguno de estos pasos ni el actual han tenido respuesta alguna, dicen.

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Además, los sindicatos médicos denuncian que “al incumplimiento de la ley y el desprecio, se suman las declaraciones que faltan a la verdad". Así, han destacado que el Gobierno de Aragón les comunicó que les convocaría tras la constitución de las Cortes de Aragón o las recientes declaraciones del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, sobre un incremento de las retribuciones de las guardias, que no tiene ni acuerdo ni calendario.