Ingresa el día de antes para ser operada y le cancelan la cirugía sin avisar por la huelga de médicos: "No pueden tenernos horas esperando sin decir nada"

Merche llegó al hospital Clínico de Zaragoza durante la tarde del miércoles 18 de marzo. Ingresó en el área de Traumatología con una operación de cirugía de juanete programada y confiando en que todo iría bien. El procedimiento era el correcto y nadie le avisó oficialmente de que podía abandonar el centro sanitario como entró. Sin embargo, la huelga de médicos le ha dejado sin intervención… y sin apenas explicaciones.

“Entramos ya con cierta incertidumbre porque sabíamos por los medios de comunicación que había huelga de médicos, pero nadie nos dijo nada”, relata. El ingreso se realizó con normalidad y no hubo ningún aviso de cancelación. Pasó la noche con la incertidumbre que genera cualquier intervención. Nada más.

A primera hora de este jueves, incluso, les confirmaron que Merche, de 65 años, sería la segunda paciente en pasar por quirófano. Pero algo no terminaba de encajar. “Hemos visto que a los primeros, que estaban en la habitación de enfrente, no venían a buscarlos. Ahí hemos empezado a sospechar”, apunta.

En el hospital, la mañana pasó sin más noticias. Las enfermeras, explica junto a su marido, les atendieron correctamente, pero no les pudieron ofrecer más información. La incertidumbre fue creciendo en la habitación.

“No fue hasta que acudimos nosotros a secretaría sobre las 13.00 horas cuando nos dijeron que no se operaba a nadie”, asegura. Antes, otros pacientes ya habían hecho el mismo recorrido y habían recibido la misma respuesta: ninguna intervención prevista dada la jornada de huelga de médicos programada.

La comunicación, denuncia esta pareja, fue inexistente: “Nadie vino a decírnoslo. Nadie asumió la responsabilidad de informar”.

Tras insistir, casi una hora después apareció un médico en la habitación. “Nos pidió disculpas, nos dio el alta y nos dijo que no sabían que estábamos allí. Y claro, te preguntas: ¿cómo que no lo sabían?”, lamenta.

Merche llevaba tres meses en lista de espera para esta operación en el pie. La cita se la confirmaron hace apenas 15 días. Como ella, otros pacientes aguardaban desde hacía más tiempo: “Había un hombre que llevaba dos años y medio esperando y también lo mandaron a casa”.

La familia insiste en que su queja no va dirigida a los profesionales sanitarios, cuyo derecho a huelga respetan, sino a la gestión: “El problema es de organización. Alguien tiene que avisar. No puedes tener a una persona ingresada desde el día anterior y decirle a la una del día siguiente que se vaya a casa”.

La situación, según ha explicado el matrimonio a este diario, afecta no solo al paciente, sino a todo su entorno. “Una operación moviliza a toda la familia. Cambias trabajos, organizas horarios… No es solo venir al hospital”, lamenta.

Entienden el derecho a la huelga

Lo que más les molestó no es la suspensión en sí, sino la falta de información. “Si a las ocho de la mañana nos dicen que no se opera, lo entendemos. Pero no pueden tenernos esperando sin decir nada”.

Finalmente, decidieron presentar una queja en atención al paciente. “La dirigimos a la dirección del hospital, no al personal médico. Nosotros no tenemos nada contra ellos. Los trabajadores tienen derecho a hacer huelga”, insiste.

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Ahora, solo les queda esperar una nueva llamada sin una fecha concreta. “Nos han dicho que intentarán reprogramarla pronto, pero no saben cuándo”, detalla. Eso sí, han lanzado una petición al traumatólogo que les ha visitado: “Le hemos pedido que, al menos, no coincida otra vez con una semana de huelga. Nos ha dicho que lo tendrán en cuenta”, termina.