José Antonio Durnes, el cuponero que ha llevado 21 millones a Zuera: "Me levanté llorando porque no me lo creía"

José Antonio Durnes Hernández es el cuponero que ha repartido 21 millones de euros a los vecinos de Zuera a través del Cupón Extra Día del Padre de la ONCE. El número premiado ha sido el 72181, que se ha vendido repartidos en 99 cupones de 40.000 euros y uno de 17 millones. Lo ha hecho de la mano de su compañera Chus Puyal, que es la panadera de esta localidad zaragozana y a la que "siempre" le deja un número completo por la labor que desempeña con la ONCE. Él recibió las buenas noticias desde Punta Umbría, Huelva. "No me lo creía. Una hora antes le mandé una foto a mi mujer de unas gambas que me estaba comiendo y me dijo, déjate de estas cosas y mándame el premio esta noche. Le dije que no estaba inspirado", relata por teléfono. Por suerte para Zuera, se equivocó.

"Estaba cenando con mis compañeros de la ONCE y me dijeron, vente aquí, que has dado el premio", recuerda. A partir de ahí comenzó la ola de mensajes y llamadas, que estima que ya serán cerca de mil. "Fue impresionante", relata, todavía con la emoción en el cuerpo. "A las 3.00 horas me eché una cabezada y me levanté llorando porque no me lo creía", comparte.

José Antonio siente ahora muchas ganas de volver de Punta Umbría a Zuera, donde le esperan sus vecinos, y amigos, para celebrar la suerte. "Se me van a hacer larguísimas las 10 horas de viaje del domingo", señala entre risas. Los vecinos ya preparan su acogida, ya que se conocen entre todos y el cariño es mutuo.

José Antonio Durnes Hernández llegó a Zuera en enero de 2008. Poco después le hicieron una intervención en el brazo y recibió la minusvalía. "Ese año empezó mi pesadilla, mi gran odisea. Pero dentro de un mal siempre viene un bien", reflexiona. Considera que una cosa ha llevado a la otra. "Me dieron mi minusvalía para hacer feliz a mucha gente", asegura.

Lleva 13 años de cuponero y ha repartido hasta cuatro premios. "Si me viera mi profesor me echaría la bronca. Yo era nefasto y mira... La vida y este trabajo en el que repartimos ilusión", comparte. En Zuera deja cupones en cinco establecimientos, uno de ellos la panadería de Chus. "La gente, cuando no me ve a mi, está acostumbrada a ir allí. Es un apoyo muy grande para la ONCE. Ella ya dio un premio en su día, es una luchadora y es un gran apoyo para la ONCE. Hace una labor muy importante", relata.

José Antonio Durnes Hernández continúa recibiendo llamadas, mensajes. "Siento tristeza de no poner estar en Zuera celebrándolo", confiesa. Este domingo volverá a Zuera y celebrará con el cariño de jóvenes y mayores los 21 millones que han caído en esta localidad zaragozana.