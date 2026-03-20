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Juanjo Bona será el protagonista del inicio de la Semana Santa en el Bajo Aragón: jota y pregón

El cantante interpretará una nueva versión de La Magallonera

Juanjo Bona, en un concierto en AragónTV

Juanjo Bona, en un concierto en AragónTV / Aragón TV

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

El cantante Juanjo Bona será el pregonero de la Semana Santa de la Ruta del Tambor y el Bombo, que este año se celebrará en la iglesia de Santa María la Mayor de Híjar y dará inicio a la semana de pasión en el Bajo Aragón. El pregón se podrá seguir en directo en Aragón TV a partir de las 19.30 horas.

El artista devolverá el honor de este nombramiento interpretando una nueva versión de La Magallonera en una actuación que unirá jota, tambores y bombos junto al baile de una pareja de joteros y el acompañamiento de guitarra, bandurria, tambor y bombo, en una propuesta en la que se funden dos tradiciones profundamente aragonesas. La adaptación ha sido creada por el alcañizano Luis Quílez.

Durante el acto, está prevista también la entrega del Premio Tambor Noble 2026 a Pedro Monzón, hijarano muy comprometido con las tradiciones locales. Ha sido alabardero desde niño e impulsor incansable de las costumbres centenarias de Híjar.

Asimismo, se entregará el Premio Redoble 2026 al periodista Guillermo Pascual Migueláñez, corresponsal en Bruselas de Antena 3, profesional de reconocido prestigio, que cuenta con galardones como el Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga.

Tras la bienvenida del alcalde de Híjar, Jesús Puyol, el presidente de la Ruta del Tambor y el Bombo, Fernando Galve, ahondará en el sentido de las Jornadas de Convivencia con las que comienza la Semana Santa y subrayará la dimensión colectiva de esta tradición. Cerrará el acto, en representación del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, consejero de Turismo y Medio Ambiente.

Los sones de la Cuadrilla oficial de Tambores y Bombos de la Ruta serán los encargados de abrir el pregón de la Semana Santa del Bajo Aragón. Además, Híjar mostrará otra de sus tradiciones más arraigadas con la actuación de Los Rosarieros de Híjar, que interpretarán el canto “De Rodillas en el Huerto”, una pieza vinculada al primer domingo de Cuaresma y también a la procesión del Encuentro del Martes Santo.

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Este evento forma parte de las 49ª Jornadas de Convivencia de la Ruta del Tambor y el Bombo, cuya Semana Santa está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Además, sus toques tradicionales, las Tamboradas, fueron reconocidos en 2018 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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