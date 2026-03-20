Julio Calvo firma el manifiesto de los díscolos de Vox impulsado por Espinosa de los Monteros

Apenas un mes después de presentar su dimisión como portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo aparece como firmante del manifiesto Por la apertura del proyecto y la preparación para gobernar impulsado por Iván Espinosa de los Monteros, exsecretario general de Vox, exdiputado nacional y exportavoz parlamentario del partido que dirige Santiago Abascal, para reclamar un congreso extraordinario en el partido de extrema derecha que permita abrir su dirección, prepararse para entrar en los ejecutivos y acabar con el proceso de purgas que, denuncian, ha emprendido la cúpula de la formación política.

El exportavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, que dejó oficialmente su cargo el pasado 3 de marzo después de siete años siendo el rostro visible de la formación en la capital aragonesa, se suma a esta corriente crítica que reclama un congreso extraordinario del partido que dirige Santiago Abascal ante el "proceso de reducción y empobrecimiento interno" del partido. Calvo anunció que dejaría su acta en el ayuntamiento al día siguiente de las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero, y participó en su último pleno el día 3 de marzo.

"Iván Espinosa siempre ha sido uno de mis referentes políticos y creo que merece mi apoyo", ha trasladado Calvo en declaraciones a este periódico, aunque ha declinado hacer más valoraciones sobre la situación del que fuera su partido. A través de su perfil de X (antes Twitter), también había compartido la presentación de la fundación Atenea, impulsada por Espinosa de los Monteros.

El manifiesto de los díscolos Vox

"No se ha tratado de cerrar formalmente el proyecto, sino de estrecharlo en la práctica: concentrando decisiones en muy pocas manos, debilitando el debate, eliminando contrapesos y apartando a quienes mantenían criterio propio. El resultado es un partido más pequeño por dentro, menos plural y menos ambicioso", señala el manifiesto en el que Calvo aparece como uno de los 151 cargos y excargos de Vox que han dado su consentimiento para que su nombre aparezca públicamente como firmantes del documento crítico.

Asimismo, se reflexiona sobre la "salida o apartamiento" de cargos importantes del partido "sin explicaciones suficientes". "Un partido que aspira a gobernar no puede prescindir de su experiencia ni reducir su pluralidad por la vía de hechos consumados. Cuando esto ocurre, pierde talento, memoria y capacidad real", añaden los firmantes.

En un contexto de crecimiento en las elecciones autonómicas, y el posterior freno en los resultados en Castilla y León, quienes apoyan a Espinosa de los Monteros consideran que en el partido ha desaparecido la autocrítica. "Los errores, los retrocesos electorales y las oportunidades perdidas no han dado lugar a reflexión ni a aprendizaje colectivo. Pensar, discrepar o evaluar se ha convertido en un problema. Sin autocrítica no hay corrección de rumbo; sin corrección de rumbo no hay alternativa de gobierno", denuncian.

Julio Calvo, en su último pleno como concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Una dimisión crítica: "No me gusta la marcha actual del partido"

Quien fuera el portavoz de Vox y su líder en el Ayuntamiento de Zaragoza durante siete años, Julio Calvo, decidió dejar su cargo como concejal, y también solicitó su baja de afiliado el mismo día que ejerció por última vez su cargo en el consistorio zaragozano.

Ese mismo día expresó sus discrepancias con la actual deriva de la formación. "No me gusta la marcha actual del partido", confirmó en declaraciones a este diario, en las que fue muy crítico con la gestión de las salidas o las purgas en su partido, como en los casos de Javier Ortega Smith y José Ángel Antelo.

"No me afilié a Vox para que sea un Podemos de derechas", dijo entonces. En ese momento, explicó que ahora pasaba a estar jubilado, poniendo fin a una carrera política que había comenzado de la mano del Partido Popular, partido por el que fue también concejal de Zaragoza entre 2011 y 2015, en la oposición.

En el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza sorprendieron sus últimas palabras y su crítica abierta al partido causó cierto malestar. Calvo siempre había cosechado una imagen de político moderado, y formaba parte de esa corriente menos estridente dentro de Vox.

Iván Espinosa de los Monteros, en una imagen de archivo. / Alberto Ortega / E. Press

Espinosa de los Monteros presenta Atenea en Zaragoza

El impulsor del manifiesto que busca un congreso extraordinario en Vox, presenta este próximo martes su nueva fundación, Atenea, a las 19.00 horas, en el auditorio del Acuario de Zaragoza, con entrada libre hasta completar aforo. Esta será una oportunidad para analizar si hay más cargos o excargos de Vox interesados en este proyecto, y cuál es la respuesta social a este proyecto.

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Por ahora, entre los 151 firmantes públicos de un manifiesto que ya han suscrito más de 1.500 personas, no hay ningún cargo más de Vox en las principales instituciones aragonesas, como el Parlamento autonómico o los ayuntamientos de las capitales provinciales.